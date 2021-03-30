В Бурятии в прошлом году детские организации оштрафованы на 1 млн руб

Штрафы выносились за нарушения санитарных правил и норм безопасности питания



Нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявлены по итогам более чем 50% проверок, проведенных в 2020 году в детских и подростковых организациях Бурятии, сообщили в республиканском управлении Ростпотребнадзора.



Проверки проводились с применением лабораторных и инструментальных методов исследования. Не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 3,2% исследованных проб питьевой воды, 7,7% проб воды бассейна, 0,2% проб почвы и песка, 10,3% замеров мебели, 2,9% уровней искусственной освещенности, 5,2% замеров микроклимата, 1,5% замеров воздуха закрыты помещений. По фактам нарушений гигиенических нормативов выданы предписания об их устранении, приняты меры административного воздействия.



Что касается питания в детских коллективах, то из 5600 взятых проб готовых блюд не соответствовали требованиям технических регламентов безопасности пищевой продукции по микробиологическим показателям 2,2%, по физико-химическим показателям - 5,6%.



В ходе проверок особое внимание уделялось исследованиям готовых блюд на соответствие калорийности и химического состава рационов питания, на вложение витамина С, на качество термической обработки, на микробиологические показатели.



По выявленным нарушениям, в том числе по организации питания, специалисты Роспотребнадзора составили 271 протокол об административном правонарушении, вынесено административных штрафов на общую сумму более 1 миллион рублей, внесено 175 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Фото: egov-buryatia.ru

