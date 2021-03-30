Приставы советуют двойникам должников «горячую линию»

Закон об обязательности указания одного из идентификаторов должника приостановлен до 1 января 2022 года



Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии +7(3012)289401, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно c 9:00 до 18:00, перерыв с 12:30 до 14:00.



После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.



В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату денежных средств.



Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).



«В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2022 года», - пояснили в УФССП. А вот почему приостановлено – не пояснили. Хотя число незаконных и очень крупных взысканий с двойников множится. В то числе и в Бурятии.



Фото: pixabay.com Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно c 9:00 до 18:00, перерыв с 12:30 до 14:00.После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина.В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав - исполнитель примет меры к возврату денежных средств.Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).«В настоящее время действие данного закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2022 года», - пояснили в УФССП. А вот почему приостановлено – не пояснили. Хотя число незаконных и очень крупных взысканий с двойников множится. В то числе и в Бурятии. Как сообщал «Номер один» , у жителя Улан-Удэ приставы по ошибке арестовали 42 миллиона рублей. Гражданина перепутали с однофамильцем, подозреваемым в финансировании терроризма.Фото: pixabay.com