В Улан-Удэ появилась улица имени освободителя Вены

Федор Глебов участвовал в штурме Имперского моста вместе с Георгием Юматовым



В столице Бурятии появилась улица имени фронтовика Федора Сигаева. Администрация города согласилась с предложением республиканского исполкома ОНФ, который отыскал героя в рамках патриотического проекта «Улица Героя», сообщили в исполкоме.



Федор Глебович Сигаев родился в 1913 году в селе Ташелан Заиграевского района Бурятии. В 1926 году окончил четыре класса начальной школы. В 1937 году прошел семимесячные центральные курсы счетно-финансовых работников в Москве. После окончания курсов был назначен бухгалтером в леспромхозе в Красноярском крае. Через некоторое время переехал в Улан-Удэ, где устроился на работу главным бухгалтером в Бурлесхимпромсоюза. С этой должности был призван в армию, где служил в звании гвардии старшего лейтенанта. В 1942 году закончил трехмесячные курсы при политучилище города Иркутска. В 1943 году - месячные курсы «Выстрел» на станции Дивизионная. После демобилизации работал бухгалтером в Бурятском обкоме партии. Затем перешел на работу в геологическую экспедицию, а после стал работать главным бухгалтером судоремонтного завода в Улан-Удэ, откуда и ушел на пенсию. Награжден орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



Эксперт ОНФ, краевед, корреспондент газеты «Бурятия» Баясхалан Дабаин отмечает, что Федор Сигаев во время службы совершил подвиг, данные о котором долгие годы хранились в архивах под грифом «секретно».



«Знакомство с биографией ветерана для меня началось с того, что в рамках проекта издательского дома «Буряад Унэн» «Герои без звезд» я нашел в рассекреченных архивах Минобороны России наградной лист на имя Федора Сигаева. А недавно познакомился с его родственницей и смог прикоснуться к его орденам. О подвиге, который совершил наш земляк и за который он был представлен к званию Героя Советского Союза, никто долгое время не знал, и я рад, что его имя увековечено», - говорит Баясхалан Дабаин.



Так, 11 апреля 1945 года Федор Глебович участвовал в штурме Имперского моста в Вене. Эту операцию доверили самым отважным воинам. Служить в то время ему в одной штурмовой группе довелось с будущим актером Георгием Юматовым, будущим писателем Алексеем Чхеидзе и будущим знаменитым генетиком, Героем Соцтруда Иосифом Рапопортом. В течение 1,5 суток восемь контратак немцев было отбито взводом Сигаева. Сам Федор Глебович из противотанкового ружья уничтожил один бронетранспортер, две автомашины и 16 гитлеровцев.



«Мы очень благодарны Народному фронту и лично Баясхалану Дабаину за помощь в увековечивании имени нашего дедушки. Для нас это очень знаковое событие, и мы рады, что его имя и подвиг будут знать и помнить жители нашего города», - отметила внучка Федора Глебовича Татьяна Сигаева.



Фото: семейный архив Ф.Г.Сигаева

