В Бурятии заключенные помогают собирать деньги на лечение Адисы

А Минздрав сообщил, что не сможет приобрести для девочки «Золгенсму»

Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со спинально-мышечной атрофией. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, а теперь к оказанию помощи присоединились заключенные исправительной колонии №1. Они начали изготовление специальных ящиков для пожертвований.- Совет молодых специалистов совместно с сотрудниками производственного отдела ИК-1 УФСИН России по Бурятии организовали изготовление ящиков для сбора денежных средств семье Гармаевых на лечение их трехмесячной дочери Адисы. Изготовленные ящики переданы членам волонтерской организации для размещения их в общественных местах Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе УФСИН Бурятии.Что касается поддержки от государства, то накануне пресс-служба Министерства здравоохранения Бурятии сообщила, что жизненно необходимый девочке препарат «Золгенсма» не зарегистрирован на территории России, в связи с чем у учреждения попросту связаны руки.- Мы являемся государственным учреждением, поэтому применять в своей практике незарегистрированные лекарственные препараты мы не можем. Такой лекарственный препарат может быть приобретен за счет президентского фонда «Круг добра», но при наличии заключения федерального консилиума. Мы трижды проводили федеральные консилиумы с клиниками Москвы по поводу назначения «Золгенсмы», провели ребенку обследование, которое рекомендовали. Но, к сожалению, на наш конкретный вопрос о назначении препарата «Золгенсма» Адисе мы получили заключение федерального консилиума о том, что необходимо продолжить терапию препаратом «Спинраза» и применение «Золгенсма» не назначается ввиду отсутствия доказательной базы, - отметил главный врач Детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.При этом в сообщении добавили, что Адису смогут обеспечить препаратом «Спинраза» - это лекарство поможет препятствовать развитию болезни.- Препарат стоимостью более 6 миллионов рублей за одну ампулу приобретен из средств республиканского бюджета и уже три укола поставлены. Также дополнительно мы защитили заявку еще на 6 инъекций в Минздраве России и президентский фонд «Круг добра» обеспечит Адису препаратом до конца 2021 года. Согласно всем нормативно-правовым актам, обеспечение препаратом «Спинраза», зарегистрированным на территории РФ, пожизненно осуществляется за счет средств государства, - рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Как отметили в Минздраве, если лекарственный препарат «Спинраза» будет необходим Адисе и в последующие годы, ребенок будет им обеспечен в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Ближайшая инъекция препаратом «Спинраза» запланирована на 15 апреля в Детской республиканской клинической больнице согласно графику.Напомним, у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 37 миллионов от необходимой суммы.Для помощи родителям можно воспользоваться реквизитами.СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )40817840109162100705PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )фото: pixabay.com