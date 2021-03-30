В Бурятии строительство более 20 очистных начнется с поселка Выдрино

В правительстве республики уверены, что с помощью федерального финансирования все объекты будут построены



В Бурятии масштабное строительство очистных сооружений, на строительство которых по поручению президента России Владимира Путина







Там готова проектная документация, соответствующая всем требованиям и положительные заключения экспертизы. Проект разработан АО «Бурятгражданпроект», государственным заказчиком определено «Управление капитального строительства». Стоимость строительства составляет более 107 миллионов рублей.



Министр строительства Бурятии Николай Рузавин отметил, что если мы сейчас объявим торги, то теоретически в течении восьми месяцев мы можем построить очистные в Выдрино.



«Объявляйте торги на строительство, начинаем», - поручил ведомству глава Бурятии Алексей Цыденов



Необходимость строительства очистных сооружений в городах и поселках Бурятии обсуждалась неоднократно. Однако для того, чтобы приступить к разработке проектной документации, требовалось сделать корректировку в приказе минприроды России, устанавливающем требования к сбрасываемым в Байкал водам.



«В феврале 2020 года, благодаря усилиям главы Бурятии вышел новый, долгожданный приказ минприроды, который установил предельно допустимую концентрацию и перечень вредных веществ. Муниципальные образования с этого момента смогли приступить к разработке проектов на строительство очистных. Сложность заключалась лишь в поиске организаций, которые могли проектировать уже по новому приказу. На сегодня муниципальные образования и УКС приступили к разработке проектов. В свете последних событий, благодаря федеральному финансированию, мы можем говорить о том, что очистные будут построены», - отметил заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.



Напомним, до 2024 года в Бурятии будут построены еще 20 очистных сооружений. Так, до конца года будут готовы проектные документации на строительство очистных в:



1. с. Гусиное озеро Селенгинского района

2. пгт. Наушки Кяхтинского района

3. пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района

4. с. Баргузин Баргузинского района

5. п. Ангоя Северо-Байкальского района

6. п. Янчукан Северо-Байкальский район

7. п. Кичера Северо-Байкальский район

8. в п.Новый Уоян Северо-Байкальский район

9. с. Бичура Бичурский район

10. в п. Каменск Кабанского района

11. п. Селенгинск в Кабанском районе

12. г. Улан-Удэ (корректировка правобережных очистных)

В 2022 году проектные документации будут готовы в:

1. г.Северобайкальск

2. с.Иволгинск Иволгинского района

3. с.Татаурово Прибайкальского района

4. п.Тапхар Иволгинского района

5. ст. Таловка Прибайкальского района

6. с. Сухая Кабанского района

7. с.Танхой Кабанского района

8. с.Сухая Кабанского района



Строительство очистных сооружений в районах начнется в 2023 и 2024 годах.



Фото: «Номер один» В Бурятии масштабное строительство очистных сооружений, на строительство которых по поручению президента России Владимира Путина выделено 14 миллиардов рублей , начнется с поселка Выдрино, сообщили в минстрое республики. Как информировал «Номер один» , в районе этого поселка продолжается массовый сброс неочищенных бытовых стоков в реку Снежная и в Байкал, что приводит к развитию в озере спирогиры и сине-зеленых водорослей. Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора в январе 2021 года провели административное расследование по УК ООО «ЖКХ Выдрино». В ходе расследования они выявили грубейшие нарушения правил эксплуатации очистных сооружений. Размер ущерба, по расчетам специалистов я Росприроднадзора, превышает 1,9 миллиона рублей.Там готова проектная документация, соответствующая всем требованиям и положительные заключения экспертизы. Проект разработан АО «Бурятгражданпроект», государственным заказчиком определено «Управление капитального строительства». Стоимость строительства составляет более 107 миллионов рублей.Министр строительства Бурятии Николай Рузавин отметил, что если мы сейчас объявим торги, то теоретически в течении восьми месяцев мы можем построить очистные в Выдрино.«Объявляйте торги на строительство, начинаем», - поручил ведомству глава Бурятии Алексей ЦыденовНеобходимость строительства очистных сооружений в городах и поселках Бурятии обсуждалась неоднократно. Однако для того, чтобы приступить к разработке проектной документации, требовалось сделать корректировку в приказе минприроды России, устанавливающем требования к сбрасываемым в Байкал водам.«В феврале 2020 года, благодаря усилиям главы Бурятии вышел новый, долгожданный приказ минприроды, который установил предельно допустимую концентрацию и перечень вредных веществ. Муниципальные образования с этого момента смогли приступить к разработке проектов на строительство очистных. Сложность заключалась лишь в поиске организаций, которые могли проектировать уже по новому приказу. На сегодня муниципальные образования и УКС приступили к разработке проектов. В свете последних событий, благодаря федеральному финансированию, мы можем говорить о том, что очистные будут построены», - отметил заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников.Напомним, до 2024 года в Бурятии будут построены еще 20 очистных сооружений. Так, до конца года будут готовы проектные документации на строительство очистных в:1. с. Гусиное озеро Селенгинского района2. пгт. Наушки Кяхтинского района3. пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района4. с. Баргузин Баргузинского района5. п. Ангоя Северо-Байкальского района6. п. Янчукан Северо-Байкальский район7. п. Кичера Северо-Байкальский район8. в п.Новый Уоян Северо-Байкальский район9. с. Бичура Бичурский район10. в п. Каменск Кабанского района11. п. Селенгинск в Кабанском районе12. г. Улан-Удэ (корректировка правобережных очистных)В 2022 году проектные документации будут готовы в:1. г.Северобайкальск2. с.Иволгинск Иволгинского района3. с.Татаурово Прибайкальского района4. п.Тапхар Иволгинского района5. ст. Таловка Прибайкальского района6. с. Сухая Кабанского района7. с.Танхой Кабанского района8. с.Сухая Кабанского районаСтроительство очистных сооружений в районах начнется в 2023 и 2024 годах.Фото: «Номер один»