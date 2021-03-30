Сын покойного депутата Хурала Бурятии будет охранять заказники

Алдар Цыбикмитов возглавил «Бурприроду»





Алдар Цыбикмитов, сын умершего в январе от коронавируса председателя бюджетного комитета Хурала Бурятии Зорикто Цыбикмитова, в марте этого года возглавил бюджетное учреждение «Бурприрода». Информация об этом размещена на официальном сайте организации.

Ранее Алдар Цыбикмитов не был публичной персоной. Известно, что он работал в прокуратуре Бурятии, последняя занимаемая им должность - заместитель прокурора Курумканского района.Бюджетное учреждение «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия» (БУ «Бурприрода») создано постановлением правительства РБ в 2005 году для функционирования и охраны государственных природных заказников регионального значения. Учредителем организации выступает министерство природных ресурсов РБ.К основным видам деятельности «Бурприроды» относятся охрана заказников регионального значения; сохранение и обеспечение воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; учет численности животных; мониторинг объектов животного мира и среды их обитания; экологическое просвещение, пропаганда охраны и рационального использования природных ресурсов.Учреждение оказывает и ряд платных услуг, например, организует рыболовные туры для частных лиц.Фото: сайт «Бурприрода»