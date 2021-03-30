В Бурятии растет число школьных конфликтов

На проблему обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка



Сегодня Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина на своей странице в соцсети обратила внимание на рост жалоб родителей на конфликты в школьной среде, в том числе на нарушения прав детей в школах города.



- Директорам школ рекомендовано организовать в весенние школьные каникулы и в дальнейшие месяцы информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью по вопросам детско-родительских отношений, духовно-нравственного воспитания, профилактике рискованного поведения. Действенным механизмом в решении возникших противоречий и профилактике проблем являются школы примирения. Они помогают наладить контакт между одноклассниками, улучшить взаимодействие педагога и класса, предупредить и устранить последствия правонарушений, совершаемых несовершеннолетним, - рассказала омбудсмен.



Наталья Ганькина сообщила, что Комитет по образованию Улан-Удэ примет дополнительные меры по нормализации психологического климата в школах.



- Комитетом по образованию издан соответствующий приказ, где приоритетным направлением определена деятельность школ по нормализации климата в школьной среде, организации тренингов, бесед, праздников, деловых игр, направленных на укреплении дружбы в классном коллективе и предупреждение буллинга, - рассказала Ганькина.



По данным Минобраза Бурятии, сейчас в 472 общеобразовательных организациях республики работают 437 школьных служб примирения. Им оказывают помощь 448 «школьных» омбудсменов.



- В вопросах разрешения школьных конфликтов очень важно заметить каждый случай, помочь детям поговорить между собой с участием третьей, независимой стороны, и прийти к примирению. Именно такая задача стоит перед службой школьного примирения, которая должна быть создана в каждой образовательной организации, - отметила Наталья Ганькина.



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