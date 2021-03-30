В Улан-Удэ впервые применили новую технологию ямочного ремонта

«Холодный асфальт» позволяет начинать ремонт уже в марте





В этом году в столице Бурятии ямочный ремонт стартовал не летом, а в середине марта, сразу после таяния снега. Это стало возможным благодаря применению инновационного материала – «холодный асфальт», сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Автомобильное движение открывается сразу после ремонта. Во время движения автомобилей по отремонтированному участку асфальт уплотняется и приобретает необходимую твердость.– Набор прочности холодного асфальтобетона идет в результате испарения углеводородов, содержащихся в его компонентах, а не остывания материала, разогретого перед укладкой. Сейчас Комитет городского хозяйства в первую очередь приводит в порядок наиболее важные участки дорожно-транспортной сети. Это позволит предотвратить аварийные ситуации и дальнейшее разрушение дорог, – сообщил начальник отдела содержания автомобильных дорог Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.С 23 марта ямочный ремонт уже проведен на ул. Бабушкина, Борсоева, Ключевская, пр-те Автомобилистов, перекресток ул. Гагарина – пр-т 50 лет Октября, 502 км., ул. Моховая, Тобольская, Краснофлотская.Преимущество «холодного асфальта» над горячей укладкой в том, что работу можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов. При этом не требуется предварительная подготовка ремонтируемой поверхности. Все что нужно сделать с ямой – вымести из нее пыль.Продукция выпускается в виде готовой асфальтобетонной смеси с добавлением битума, полимеров и пластификаторов. В процессе производства все тщательно перемешиваются, добавляется мелкозернистый щебень и эластичные добавки. В Улан-Удэ применяется холодный асфальт, произведенный по канадской технологии. Он используется в мире не только в ямочном ремонте дорожных покрытий, но и для всесезонного ремонта аэродромных взлетно-посадочных полос.Ранее чиновники обследовали все городские улицы с асфальтобетонным покрытием. По итогам проверок составлен оперативный план по ямочному ремонту разными технологиями.Напомним, с 1 января 2021 года за ямочный ремонт дорог Улан-Удэ отвечает Комитет городского хозяйства, которому были переданы данные полномочия от Комитета по строительству. В подведомственном учреждении Комитета городского хозяйства – в МБУ «Комбинат по благоустройству» создано подразделение по ремонту дорогу, закуплена передовая техника и оборудование, набран штат дорожных рабочих.Фото: мэрия Улан-Удэ