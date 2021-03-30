В Бурятии снайперы ВВО стреляли залпами

Они добивались максимальной синхронности выстрелов для дезориентации противника



В Бурятии снайперы танкового соединения Восточного военного округа применили новые способы поражения цели на полигоне Бурдуны в рамках двухстороннего тактического учения, сообщили в пресс-службе ВВО.



В учении для эффективного поражения групповых целей с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня. Главным критерием выполнения этого упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям.



Также снайперы отработали вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до полутора тысяч метров.



В ходе боевой учебы особое внимание уделяется подготовке снайперских групп, предназначенных для уничтожения легкобронированной техники, вывода из строя средств связи и командного звена условного противника.



Фото: function.mil.ru





