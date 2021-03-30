В кризисе «ЭкоАльянса» усмотрели интересы «криминальных кругов»

По мнению федерального издания, в республике «начался масштабный передел «мусорного» рынка»







«Криминально-мусорные войны», - так оценил ситуацию в сфере обращения с отходами в Бурятии федеральный портал «Инфо24» . По мнению издания, в республике «начался масштабный передел «мусорного» рынка». Компании, ранее занимавшиеся вывозом отходов в Улан-Удэ и сельских районах и вполне справлявшиеся со своими обязанностями, вытесняются с рынка.

Одновременно, пишет издание, представители «криминальных кругов» проявляют интерес «к денежным потокам сферы обращения с отходами. В том числе - средствам, поступающим в регион из федерального бюджета. Для того, чтобы получить к ним доступ, надо, как минимум, выдавить с рынка действующих перевозчиков мусора и завести подконтрольные бизнес-структуры на подряды «ЭкоАльянса». А конечная цель может заключаться, по мнению «Инфо24», «в получении теневыми структурами полного контроля над «ЭкоАльянсом» или доведении его изнутри до банкротства с последующим приходом в Бурятию нового регоператора».«Началом краха «мусорной реформы» в Бурятии перевозчики и эксперты считают назначение в январе этого года нового генерального директора «ЭкоАльянса», депутата Народного Хурала Дмитрия Дружинина. За короткое время под его руководством регоператор вступил в конфликт с перевозчиками, результатом которого, видимо, станет списание с его расчетного счета крупных сумм по исполнительным листам. Остановил работу единственной в Улан-Удэ действующей мусоросортировочной станции (после огласки в СМИ ее запустили вновь, а факт остановки задним числом объяснили «плановым ремонтом оборудования»). Начал запугивать малый бизнес Бурятии астрономическими штрафами за отсутствие договоров на вывоз мусора, хотя, по словам юристов, в КоАП не содержится именно такого состава правонарушения», - отмечает «Инфо24».Издание полагает, что новое руководство «ЭкоАльянса» «не хочет платить перевозчикам мусора, потому что собирается их «зачистить» и привести на освободившиеся плацдармы других, более близких директору и депутатам-бизнесменам из Народного Хурала, а то и криминальным кругам?»«Посредником в переговорах с «братвой» выступил ни кто иной, как Тушин Доржиев — сын вице-спикера Народного Хурала Цырена Доржиева, - ранее входивший в ОПГ Ильшата Иванова (Садыка)». Группировка контролировала добычу нефрита - полудрагоценного камня, который очень высоко ценится в Китае. Но была разгромлена правоохранительными органами. Доржиев-младший был осужден за грабеж в особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК РФ) и приговорен к 6 годам условно с испытательным сроком 4 года», - сообщает Инфо24 со ссылкой на открытые источники.«Возможно, лишенные огромных доходов от нефрита авторитетные товарищи разглядели новое «золотое руно» в мусоре? А высоко восходящие связи в региональной власти позволили пролоббировать нужные решения? Вопросы касаются не только «ЭкоАльянса». Новый вице-премьер правительства Бурятии Иван Альхеев, курирующий сферу обращения с отходами, ранее имел отношение к добыче нефрита в Восточных Саянах», - пишет Инфо24.Издание отмечает, что «правительство Бурятии через АО «РМЗ» контролирует долю 50% в уставном капитале «ЭкоАльянса». Инициатива смены директора исходила именно от этого учредителя. Поэтому сослаться на сугубо «гражданско-правовые отношения хозяйствующих субъектов» у региональных властей в данном случае не получится. Ответственность лежит именно на них».В своем анализе ситуации «Инфо24» акцентирует на том, что Бурятия в ближайшее время получит крупные федеральные субсидии на ликвидацию накопленного экологического ущерба: «Уже в этом году должна начаться ликвидация свалки в поселке Усть-Баргузин, расположенном на побережье Байкала. По ней принято судебное решение. На эти работы выделено 432 млн рублей. Но это лишь толика федеральных бюджетных средств, которых ожидают в Бурятии».«Не запах ли этих денег возбудил нездоровый аппетит к «ЭкоАльянсу»? Не из-за них ли власти Бурятии третий раз за два года меняют руководство регоператора? Не потому ли искусственно создан хаос в сфере обращения с отходами - в мутной воде всегда удобнее ловить бюджетных «рыбок» со многими нулями?» - задается вопросами «Инфо24».Судя по всему, издание считает, что республика не готова к эффективному освоению федеральных субсидий: «Как проводить ликвидацию несанкционированных свалок (их в Бурятии, по данным Минприроды, свыше 400), если уже сейчас мусор в Улан-Удэ приходится сдавать на частный полигон по высоким тарифам, так как муниципальный переполнен? А в центральной экологической зоне Байкала захоронение отходов в принципе запрещено законом. При этом Минприроды Бурятии до сих не утвержден перечень объектов, на которых складируются отходы в районах республики. Хотя есть приказ Минприроды РФ, обязывающий ведомства в регионах иметь такие перечни».«Инфо24» в обоснование своих выводов ссылается также на Счетную палату Бурятии, которая «по итогам проведенной проверки указала Минприроды республики на отсутствие «должного уровня осмотрительности и внимания» при исполнении госконтракта на ликвидацию одной из стихийных свалок на Байкале. По данным аудиторов, в результате недоработок конкурсной документации и завышения подрядчиком объемов вывозимого мусора «имеются признаки ущерба Республике Бурятия» на сумму свыше 6 млн рублей. Материалы проверки направлены в прокуратуру республики».«Может, уже пора прекратить мутить воду и задуматься об интересах Бурятии, о сохранении Байкала, о людях, наконец? Пока мусорный ветер не перерос в шквал народного негодования накануне выборов в Госдуму России», - завершает свой обзор «Инфо24».Фото: pixabay.com