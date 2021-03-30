В Бурятии общепиту разрешат работать круглосуточно

Также за одним столом теперь смогут сидеть 6 человек





30 марта на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение снять ограничения по времени работы для организаций общественного питания.

Ранее к членам штаба обратились участники Гильдии рестораторов Улан-Удэ с просьбой пересмотреть ограничительные мероприятия в отношении организаций общепита. По словам рестораторов, те условия, которые сейчас действуют – ограничение времени работы, рассадка не более четырех человек – снижают экономическую рентабельность отрасли. Всего в Улан-Удэ и районах республики работают свыше 1100 точек общепита.«Учитывая эпидемиологическую обстановку в республике, члены оперштаба приняли решение о снятии ограничения на режим работы организаций общественного питания. Кроме того, будет увеличено количество посетителей, которые могут собираться в заведениях общепита за одним столом. Теперь допускается рассадка шести человек за одним столом», - сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: «Номер один»