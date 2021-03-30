Житель Улан-Удэ просит Шойгу установить понтонный мост через Селенгу

Информация о помощи ВВО двум селам Джидинского района вызвала отклик в столице Бурятии
«В Улан-Удэ через Селенгу установили бы военные понтонный мост, честь и уважение им было бы, а то надоели эти пробки». Такой комментарий оставил один из нших читателей под новостью о том, инженеры ВВО развернут такой мост через реку Джида для связи с «большой землей» сел Дырестуй и Зарубино.
«Хоть в летнее время нормально проездили бы, пока новый мост через Селенгу не построят в районе Поселья. Зимой там можно ледовую переправу соорудить, нарастить лед, делают же ледовые переправы в районах. Назрела эта острая проблема. В Красноярске военные построили мост через Енисей, а он побольше Селенги. Поговорил бы глава наш с Шойгу», - пишет горожанин.
Действительно, военные инженеры наводили понтонные мосты через пролив Соломенный Онежского озера в Карелии, через реку Зея в Амурской области. И много где еще. Ширина и характер течения рек их не смущали. Правда, вероятная трасса мостового перехода из Октябрьского района Улан-Удэ до села Поселье предполагает в этом случае и большой сухопутный участок по острову Богородский. Так что, идея вряд ли осуществима, но для иллюстрации остроты проблемы годится.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии предварительно рассмотрено три варианта начала трассы нового моста через Селенгу. Первый - от транспортной развязки федеральной дороги «Байкал» ведущий на аэропорт. Второй - от транспортной развязки федеральной дороги ведущий на Иркутск и третий - от транспортной развязки «Бегущая лань».
Относительно конца трассы моста тоже рассматривались три варианта: транспортная развязка моста через реку Уда, транспортная развязка Терешковой –Трубачеева и перекресток Бабушкина-Терешкова.
«Протяженность искусственных сооружений будет определена после проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий», - рассказывал Юрий Воробьев, заместитель руководителя по производственным работам «Бурятрегионавтодора».
Сейчас формируется техническое задание на разработку ТЭО и расчет стоимости ТЭО. Стоимость объекта будет определена также при разработке ТЭО. Напомним, 24 февраля в правительстве Бурятии подписали распоряжение, в котором определили заказчиком по разработке технико-экономического обоснования по строительству моста через реку Селенга в селе Поселье Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия.
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Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов на своей пресс-конференции прокомментировал планируемое строительство нового моста через Селенгу. «Шансы есть. К разработке ТЭО мы приступили тоже не на пустом месте, а по итогам определенной работы. Делать дорогое ТЭО для того, чтобы потом положить на полку и забыть – мы этого делать не будем. Шансы есть, и они достаточно хорошие, но решение за правительством РФ», - поделился информацией с прессой Алексей Цыденов.
Весь вопрос в деньгах и сроках – когда в Москве решат выделять или не выделять средства. Все-таки, понтонный мост для интенсивного городского трафика подходит мало.
Фото: function.mil.ru
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