Не сарай, а искусство!

Как это скучно, когда культурные объекты похожи друг на друга, как близнецы!





Поэтому при строительстве нужно включать фантазию. Вот, например, в Мухоршибирском районе построили Центр культурного развития с уникальным шармом в виде инсталляций, похожих на строительные недоделки. Но проверяющие креатив не оценили и велели переделать.







Центр возведен в поселке Саган-Нур в 2020 году в рамках «Дальневосточной субсидии» за 190 млн рублей. Вот что пишут о нем общественники, заявившиеся с проверкой: «Выявлено повреждение штукатурки и лакокрасочного покрытия стен и потолка, трещины в стенах и строительных конструкциях, поврежденное оборудование и испорченные элементы конструкций».Конечно, строителей заставили все это переделать, превратив Центр культурного развития в обычное здание с обычной отделкой. А ведь строители вместо признания вины могли сослаться на тенденции современного искусства! Дескать, автор хотел таким образом проиллюстрировать положение современной экономики - это не дефекты, а высказывание!Впрочем, жителей российской глубинки, к коей относится Бурятия, такими высказываниями не удивишь. Вот если бы сразу построили как надо – тогда да, это нам в новинку. Но не судьба…