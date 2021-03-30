В Бурятии вернули правильные названия девяти рекам

Специалисты Росреестра проверили на знания географии дорожников в 11 районах республики
В Бурятии специалисты Росреестра в 2020 году провели обследование наименований географических объектов, расположенных в 11 административных районах республики. В ходе обследования выявлены факты неверного употребления наименований географических объектов, сообщили в республиканском управлении ведомства.
Ошибки в географии нащлись в Кяхтинском, Заиграевском, Еравнинском, Баунтовском, Тункинском и Окинском районах. В наименованиях объектов допускаются опечатки или наименования неправомерно изменяются. Например, в Баунтовском районе реки Байса и Берея переименовали в Байсы и Верея, а ручьи Волчий и Булыхта в Вольчья падь и Стлани соответственно.
В адрес государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия» направлены три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в которых предложено устранить употребление искаженных наименований географических объектов.
По результатам рассмотрения двух предостережений дорожники исправили искаженные наименования географических объектов на дорожных указателях на территориях Кяхтинского, Тункинского и Окинского районов. Например, правильные наименования вернули рекам Малая Харимта, Хобок, Харимта, Хурай-Хобок, Сусер, Улзыта, Ехэ-Хэрэгтэ, Ехэ-Хайгас и Кудара. По одному предостережению требования не исполнены.
В нынешнем году запланированы обследования дорожных указателей в Северо-Байкальском Муйском, Иволгинском, Селенгинском районах Бурятии.
В случае. если Вам стало известно о фактах искажения географических названий в документах, картографических изданиях, на дорожных и иных указателях Вы можете обратиться в отдел геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Бурятия по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 13Б, каб. 102, 105А, тел.: 29-74-80 или по адресу электронной почты: otdgeodezii@yandex.ru.
Фото: rosreestr.gov.ru
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