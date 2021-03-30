В Улан-Удэ приезжает персонаж японского комикса

Турфирма из Страны восходящего солнца делегировала в Россию игрушку Бута-чан



Специалисты туристского информационного центра «Байкал» и министерства туризма Бурятии встретят сегодня героиню известного японского комикса - игрушку по имени Бута-чан - на железнодорожном вокзале Улан-Удэ, сообщили в турведомстве региона.



Бута-чан путешествует на поезде №001Э Владивосток-Москва, знакомясь по дороге с достопримечательностями городов России. В каждом из городов, где останавливается Бута-чан, проходит онлайн-встреча японских туристов и местных жителей в режиме зум. Онлайн-встречи пройдут в четырех городах – Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске, Москве.



В настоящее время, когда нет возможности посетить многие страны в связи с противоэпидемиологическими ограничениями и закрытыми границами, в сфере международного туризма развитие получила идея организации онлайн-туров (виртуальных туров) как альтернативы посещения туристами самой страны.



Туристская компания из Японии Japan Air Travel Marketing организовала для японских туристов подобный онлайн-тур по России под названием «Виртуальное путешествие по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву». Идею для тура по России предложила г-жа Хироко Орита, автор популярных в Японии комиксов «Путешествие одной женщины по Транссибирской железной дороге». В них она рассказывает о своем путешествии из Владивостока до Москвы и посещении российских городов по этому маршруту.



Цель проекта «Виртуальное путешествие по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву» - популяризация железнодорожных путешествий по России среди японских туристов, а также демонстрация туристской привлекательности российских городов. Как отмечают организаторы проекта из Японии, «японские туристы очень интересуются железнодорожными вокзалами разных стран, в особенности, им интересны железнодорожные вокзалы российских городов, которые, по их мнению, являются особенными достопримечательностями каждого города».



В программе эфира на перроне: встреча поезда с игрушкой на перроне в Улан-Удэ, идеоприветствие от министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, экскурсия по вокзалу Улан-Удэ от специалистов турцентра «Байкал», трансляция ролика о достопримечательностях Улан-Удэ и Бурятии, проводы игрушки.



Встреча поезда и экскурсия на вокзале будут транслироваться в прямом эфире с помощью приложения ZOOM, для съемок используются мобильные телефоны участников.



Фото: минтуризма Бурятии

