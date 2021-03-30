В Бурятии раскрыта страшная тайна «молочного» кризиса

В республике последние четверть века не строили современных ферм



В Бурятии за последние 25 лет не построено ни одной современной фермы. Молочный скот содержится в типовых коровниках 60-70-х годов прошлого века постройки. Они устарели и морально, и физически. Проблемы развития молочного животноводства обсуждались в ходе рабочей поездки в Кабанский район вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, сообщила пресс-служба ведомства.



«У нас есть все условия для производства молока. Наше предприятие должно заниматься только молоком, но это нерентабельно. У нас половина всего поголовья – мясного направления. И нам надо увеличивать мясное поголовье, чтобы содержать молочное. Нужно рассмотреть какую-то грантовую поддержку именно для нашего района. И пусть бы хозяйство само решало, куда направить эти средства, а взамен выдавало какое-то количество произведённого молока», - предложила замдиректора ООО «Рубин» Елена Помазкина.



Ее поддержал депутат народного Хурала Сергей Пашинский. «Нужна зональность для оказания поддержки. Кабанский район – это, прежде всего, производство молока. И по географии он ближе к Улан-Удэ, и по природно-климатическим условиям благоприятен. Люди здесь ещё не разучились держать коров, организован сбор молока. Как вы относитесь к тому, чтобы поддерживать именно действующие предприятия? А то у нас часто находится новичок, которому лет десять понадобится только на то, чтобы понять, что такое производство молока. За этот срок наши опытнейшие производители просто уйдут – из-за того, что мы их вовремя не поддержали. Своя переработка во ФГУП «Байкальское», прекрасный скот закупают в «Рубине». В районе надо две-три современных фермы строить», - убежден он.



«Согласен с вами. Производство молока должно поддерживаться, и надо проанализировать, насколько эффективно это делается на сегодняшний день», - ответил Галсан Дареев.



О намерениях построить четыре современных молочно-товарных фермы в районе заявило ООО «Основа» из Улан-Удэ. Перспективы сотрудничества с ним рассматривают в СПК «Твороговский». Свои проблемы и у этого предприятия. СПК – единственный в Бурятии репродуктор симментальной породы коров. Каждые пять лет здесь подтверждают ее чистоту, сдавая специальные анализы. На ферме в Шигаево зампреду показали новорождённого телёнка – богатыря, родившегося весом около 40 килограммов (обычно вес телят при рождении – 25-30 кг). Но хозяйство испытывает острую нехватку оборотных средств. Развиваться не на что. Ещё одна неприятность – в прошлом году хозяйство не успело получить субсидию за несколько месяцев на производство молока просто потому, что выделенные деньги закончились.



Много вопросов прозвучало о выплате субсидий и на техническое перевооружение. В этом году на эти цели предусмотрено 60 миллионов рублей поддержки (компенсируется половина затраченных на технику средств). Но 20 миллионов из них уйдет на компенсацию купленной сельчанами техники в прошлом году. На оставшуюся сумму прием заявок начался 1 февраля. Деньги «разобрали» за 20 дней.



Галсан Дареев указал сельхозтоваропроизводителям на низкие показатели эффективности от господдержки. Так, на каждый рубль господдержки во ФГУП «Байкальское» произвели продукции на 5,09 рубля на рубль поддержки, в ООО «Рубин» – на 6,3 рубля в СПК «Твороговский» – на 7,5 рублей. В среднем по республике этот показатель составляет 7,95 рубля на рубль поддержки. В правительстве считают, что этот показатель должен составлять не менее 10 рублей.



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