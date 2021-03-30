Житель Читы осужден за убийство шурина, совершенное 12 лет назад

Он хотел проучить родственника за кражу аккумулятора и мелкие хищения



В Забайкалье суд вынес приговор 46-летнему жителю Читы. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Следствием установлено, что в феврале 2009 года подсудимый на почве конфликта с родственником – братом своей супруги – надел на мужчину наручники и, усадив в автомобиль, вывез в пригород Читы, где нанес удар ножом в живот. Таким образом, он хотел проучить родственника за кражу своего аккумулятора и прочие мелкие хищения. Через непродолжительное время потерпевший от полученного ранения скончался, а убийца, осознав содеянное, скрыл следы совершенного преступления и тело погибшего.



Совместная работа следователей и сотрудников полиции по изучению материалов уголовного дела, относящегося к категории преступлений прошлых лет, позволила выйти на след злоумышленника и, спустя продолжительное время, он все-таки предстал перед судом.



Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



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