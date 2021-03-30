В Бурятии открыта шестая, самая мощная, СЭС

Она станет наиболее экономически и энергетически эффективной в электросолнечном кольце республики



В Бурятии в селе Нижний Торей Джидинского района сегодня торжественно запущена в работу самая крупная солнечная электростанция. Торейская СЭС стала шестой по счету в регионе и первой по мощности среди объектов солнечной генерации, сообщили в правительстве республики.



Строительство Торейской СЭС началось в мае прошлого года, в декабре станцию ввели в эксплуатацию. Проект общим объемом инвестиций 3,1 миллиарда рублей реализован группой компаний «Хевел».



«В первую очередь я вас хочу всех искренне поздравить с такой значимым для республики событием – открытием самой мощной в республике солнечной электростанции. Хотел бы всех жителей республики поздравить, что у нас такие проекты реализуются – это и рабочие места, и налоги, и надежность системы электроснабжения. То есть, в целом повышение инвестиционной привлекательности республики с каждым новым реализованным проектом. Желаю, чтобы на вашей электростанции солнце светило круглые сутки», - заявил на дистанционной церемонии пуска станции глава Бурятии Алексей Цыденов.



Установленная мощность Торейской СЭС составляет 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения: в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждого энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт. Прогнозируемый объем выработки электроэнергии Торейской СЭС составляет 60 млн кВт/ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, снизив ежегодные выбросы углекислого газа на 30,5 тысячи тонн.



Появление новой СЭС повысит и надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для снабжения свыше 5 тысяч домохозяйств.



В Бурятии более 300 солнечных дней, 2200 часов инсоляции в год, что давно позволяло мечтать о развитии солнечной электрогенерации. Однако реальный прорыв в этом направлении начался только три года назад. В настоящее время на территории Бурятии действуют шесть солнечных электростанций. Первым объектом солнечной генерации стала Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, построенная группой компаний «Хевел» в 2017 году. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию Хоринскую СЭС мощностью 15 МВт, а сейчас - крупнейшую в регионе солнечную электростанцию - Торейскую СЭС мощностью 45 МВт. Таким образом, объем солнечной генерации под управлением компании «Хевел» в Бурятии составляет 70 МВт.



Еще три солнечные электростанции по 15 МВт с 2019 года действуют в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах.







Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году. Является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 895 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Казахстане. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,3 ГВт, в Казахстане – 288 МВт.



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии в селе Нижний Торей Джидинского района сегодня торжественно запущена в работу самая крупная солнечная электростанция. Торейская СЭС стала шестой по счету в регионе и первой по мощности среди объектов солнечной генерации, сообщили в правительстве республики.Строительство Торейской СЭС началось в мае прошлого года, в декабре станцию ввели в эксплуатацию. Проект общим объемом инвестиций 3,1 миллиарда рублей реализован группой компаний «Хевел».«В первую очередь я вас хочу всех искренне поздравить с такой значимым для республики событием – открытием самой мощной в республике солнечной электростанции. Хотел бы всех жителей республики поздравить, что у нас такие проекты реализуются – это и рабочие места, и налоги, и надежность системы электроснабжения. То есть, в целом повышение инвестиционной привлекательности республики с каждым новым реализованным проектом. Желаю, чтобы на вашей электростанции солнце светило круглые сутки», - заявил на дистанционной церемонии пуска станции глава Бурятии Алексей Цыденов.Установленная мощность Торейской СЭС составляет 45 МВт и по этому показателю она превосходит другие солнечные электростанции, построенные в Бурятии. Для сравнения: в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае и Хоринске мощность каждого энергетического комплекса составляет 15 МВт, в Бичуре - 10 МВт. Прогнозируемый объем выработки электроэнергии Торейской СЭС составляет 60 млн кВт/ч в год, что позволит сэкономить 90 тысяч тонн угля, снизив ежегодные выбросы углекислого газа на 30,5 тысячи тонн.Появление новой СЭС повысит и надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для снабжения свыше 5 тысяч домохозяйств.В Бурятии более 300 солнечных дней, 2200 часов инсоляции в год, что давно позволяло мечтать о развитии солнечной электрогенерации. Однако реальный прорыв в этом направлении начался только три года назад. В настоящее время на территории Бурятии действуют шесть солнечных электростанций. Первым объектом солнечной генерации стала Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, построенная группой компаний «Хевел» в 2017 году. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию Хоринскую СЭС мощностью 15 МВт, а сейчас - крупнейшую в регионе солнечную электростанцию - Торейскую СЭС мощностью 45 МВт. Таким образом, объем солнечной генерации под управлением компании «Хевел» в Бурятии составляет 70 МВт.Еще три солнечные электростанции по 15 МВт с 2019 года действуют в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах. Как сообщал «Номер один» , проект по строительству семи сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 145 МВт и общим объемом инвестиций почти 14 миллиардов рублей реализует группа компаний «Хевел». На очереди Джидинская СЭС мощностью 30 МВт в 2022 году. Таким образом, к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт.основана в 2009 году. Является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 895 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Казахстане. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,3 ГВт, в Казахстане – 288 МВт.Фото: egov-buryatia.ru