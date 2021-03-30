Через Кяхту эвакуированы в Улан-Батор 49 монголов

Монголия вывезла более 31 тысячи своих граждан из 93 зарубежных стран после начала пандемии коронавируса







По решению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии сегодня через МАПП Кяхта - Алтан Булаг состоялась эвакуация монгольских граждан через границу с Россией, сообщает







Кроме того, 25 мая 170 граждан Монголии вернулись на самолете спецрейса по маршруту Москва-Улан-Батор. Таким образом, 740 человек прибыли тогда из России.



Новый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн, вручившая недавно копию консульской экзекватуры главе Бурятии Алексею Цыденову,



На сегодняшний день Монголия эвакуировала в общей сложности более 31 тысячи своих граждан из 93 зарубежных стран.



Фото: montsame.mn

По решению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии сегодня через МАПП Кяхта - Алтан Булаг состоялась эвакуация монгольских граждан через границу с Россией, сообщает МОНЦАМЭ . Всего 49 граждан Монголии будут доставлены в Улан-Батор специальными автобусами и помещены в обязательную изоляцию на турбазу «Баянхангай», уточнили в ГЧК. Как сообщал «Номер один» , в начале лета прошлого года 570 студентов монгольских студентов возвратились на родину из Рссии. Их от пограничного контрольно-пропускного пункта Алтан-Булаг до железнодорожной станции Сухэ-Батор отвезли на специальном автобусе, и в Улан-Батор отправили поездом, где они были помещены на 21-дневный карантин.Кроме того, 25 мая 170 граждан Монголии вернулись на самолете спецрейса по маршруту Москва-Улан-Батор. Таким образом, 740 человек прибыли тогда из России.Новый Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн, вручившая недавно копию консульской экзекватуры главе Бурятии Алексею Цыденову, поблагодарила правительство Бурятии за поддержку вывозных акций Монголии в прошлом году. Тогда республика предоставила автобусы и организовала питание монгольских студентов в рамках трансфера из аэропорта Улан-Удэ до МАПП Кяхта.На сегодняшний день Монголия эвакуировала в общей сложности более 31 тысячи своих граждан из 93 зарубежных стран.Фото: montsame.mn