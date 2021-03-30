В Бурятии на Байкале утонул сторож гостевого дома

Видимо, он искал место, где берет сотовая связь, провалился под лёд и не смог выбраться



В Бурятии в 30 км от села Сухая на дне озера Байкал возле берега рядом с образовавшейся во льду трещиной 28 марта обнаружено тело 53-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, покойный подрабатывал сторожем в строящемся гостевом доме, расположенном в труднодоступной местности на побережье Байкала между селами Гремячинск и Заречье. Он приехал на турбазу 25 марта и два дня оставался там один. А 27 марта в гостевой дом приехал хозяин. Строение пустовало, двери оставались открытыми, сторожа на месте не оказалось.



После поисков, которые не принесли результата, мужчина уехал и на следующий день вернулся с помощником. Вместе они обследовали побережье и лед вглубь акватории. На льду они обнаружили свежую расщелину шириной около полуметра, к которой вели следы человека. Рядом с ней нашли сапог и шапку пропавшего сторожа. После этого к месту происшествия вызвали водолазов поисково-спасательного отряда МЧС, которые при обследовании дна под расщелиной обнаружили тело мужчины и извлекли его на поверхность.



Вероятно, мужчина направился вглубь Байкала, чтобы найти место, где работала сотовая связь, чтобы позвонить по мобильному телефону. Отойдя от берега, он сквозь тонкий лед провалился в расщелину, пытался выбраться, для чего снял часть одежды, но не смог спастись и утонул.



В настоящее время по этому факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на восстановление полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение.



Фото: buryatia.sledcom.ru

