Правоохранителей Бурятии беспокоит рост тяжких преступлений в отношении детей

Треть из них совершена в семьях





В прокуратуре Бурятии прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов. Главным его вопросом стало предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них.

«Несмотря на общее снижение подростковой преступности и преступлений в отношении детей, профилактическая работа требует дальнейшего совершенствования. Наблюдается рост групповых преступлений с участием несовершеннолетних, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возросло число тяжких и особо тяжких криминальных деяний в отношении детей, треть из которых совершена в их семьях», - отметили в надзорном ведомстве.Ежегодно свыше 3,5 тысячи родителей привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Повсеместно вскрыты просчеты при проведении индивидуальной профилактической работы с подростками и их законными представителями, ослабление координирующей роли муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних.«По итогам совещания проработаны меры по повышению уровня межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделено предотвращению семейного неблагополучия и насилия в отношении детей, вовлечения их в преступную, антиобщественную и опасную деятельность, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, в потребление алкоголя и наркотических средств. Запланированы совместные выезды в районы республики, проверки по наиболее актуальным направлениям, мероприятия по правовому просвещению», - сообщили об итогах заседания в прокуратуре.Фото: pixabay.com