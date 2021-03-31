Тексты Хаски встроили в дальневосточный языковой код

Он объединяет поэзию Лагутенко, Арбениной, Ревякина и других дальневосточников, считает эксперт







Тема путешествия в неизведанные края, азиатские мотивы и собственный языковой код объединяют творчество, казалось бы, очень разных музыкантов-дальневосточников - Ильи Лагутенко, Максима Свободы, Игоря Николаева, Дианы Арбениной и Дмитрия Ревякина. Таким выводом с



«Одним из ключевых компонентов дальневосточного текста, который проявляется и в творчестве современных музыкантов, живших в регионе, является идея пути - как правило, пути в неизведанные края, где «нас еще не было», а может быть, и никто никогда не был. <…> Так, лирический герой Игоря Николаева из песни «Человек, влюбленный в Сахалин» много странствовал, а теперь возвращается в свой «городок у моря». У раннего Ильи Лагутенко, который когда-то пел «Уходим! Уходим! Уходим!», это, напротив, стремление покинуть насиженное место и ринуться навстречу неизвестности, чтобы что-то изменить в своей жизни. Эти же мотивы можно увидеть и в текстах более молодых музыкантов-дальневосточников - например, у Максима Свободы», - рассказала эксперт.



Мотив пути, по ее словам, для поэтов с Дальнего Востока неслучаен, он сформирован исторически. «Несколько столетий назад наши предки начали осваивать территорию за Уралом - сначала Сибирь, а потом Дальний Восток. Первыми шли военные, казаки, через время на свободные земли ехали крестьяне, которые мечтали о жизни там, где «много земли и нет барина», предприниматели, а были еще ссыльные и просто искатели приключений. Так сформировалась наша историческая любовь к вольной жизни на земле, до которой можно добраться, только пройдя долгий и сложный путь», - уверена Милянчук.



Она добавила, что и в недавнем прошлом жизнь на Дальнем Востоке сопровождалась преодолением больших расстояний. Кто-то приезжал сюда по комсомольской путевке - строить Комсомольск-на-Амуре, прокладывать Байкало- Амурскую магистраль, развивать рыбную промышленность, а кто-то попадал в Приамурье, на Колыму или на Сахалин не по своей воле и дальневосточный этап жизни начинал в лагерях для заключенных. «Во все времена сюда приезжали и здесь оставались выносливые и отчаянные люди, что находит отражение в искусстве, в текстах», - отметила ученый.



Любовь к родным местам



Важным мотивом в текстах музыкантов-дальневосточников является и любовь к малой родине, которая зачастую выглядит неустроенной, некомфортной для жизни.



«В песне Хаски «Поэма о Родине», на первый взгляд, звучит именно тема «свинцовых мерзостей жизни»: «Небо подпирают новостройки-костыли. Все та же черная «девятка» разрезает пустыри». Автор противопоставляет эти образы другому, казалось бы, более благополучному, цивилизованному миру: «Я пройду, как по Манхэттену, по улицам Восточного (район в Улан-Удэ - прим. ТАСС). <…> По улицам полуденным, будто по Монпарнасу». Но такое противопоставление не означает, что этот благополучный мир для автора желанен, нет, он любит свою родину вот такой - грязной, неприглядной, но настоящей, и она для него ничем не хуже Манхэттена и Монпарнаса», - объяснила филолог.



Она отметила, что дальневосточное сознание авторов может по-разному проявляться на разных этапах их творчества. «Если в 1997 году солист группы «Мумий Тролль» пел «Уходим! Уходим! Уходим!», то в 2013 году в песне «Четвертый троллейбус» мы видим совершенно иное. Автор как будто собрал самые дорогие воспоминания о жизни в родном городе и зашифровал их в тексте с помощью слов, смысл которых до конца ясен только его землякам. Это похоже на то, как иногда в шкатулку или банку собирают вроде бы ничего не стоящие, но памятные вещицы - ракушки, листья или картинки, которые имеют значение только для того, кто хочет их сохранить», - добавила Милянчук.



Она отметила, что только жителям Владивостока понятно, о чем идет речь в тексте Лагутенко: «Песнь горностая - не северный ветер. Листья травы, поколение рок! Экватор на сердце, меридиан тише». Для человека, который никогда не жил в Приморье, это бессмысленный набор слов. А на самом деле «Горностай», «Северный ветер» и «Листья травы» - названия музыкальных групп из Приморья, в тексте упоминается и культовая группа «Туманный стон». И конечно, мы понимаем, что ни о каком экваторе здесь не говорится, а говорится о гостинице «Экватор», которая осталась в сердце автора этих строк, так же, как и кинофестиваль «Меридианы Тихого», - пояснила эксперт.



Мотив границы



Филолог отметила, что по употреблению слов, характеру словосочетаний можно определить, кто из авторов формировался как личность на Дальнем Востоке, а кто провел в регионе какое-то время, но не впитал местного языкового кода.



«К творчеству группы «Мумий Тролль» можно относиться по-разному, но при детальном рассмотрении видно, что их песни написаны на настоящем «дальневосточном языке», вернее, на его «владивостокском варианте». А, к примеру, об авторе текста песни «Камчатка» группы «Калинов мост» этого не скажешь. Его выдает словосочетание «океанский бриз» - казалось бы, вполне нормальное для русского языка, но на самом деле дальневосточники так не говорят», - отметила эксперт, уточнив, что бриз - это ласковый береговой ветер, которого дальневосточники просто не замечают, потому что он дует всегда, время от времени сменяясь более ощутимыми штормовыми ветрами и тайфунами.



В то же время в песне группы «Калинов моста», лидер которой Дмитрий Ревякин родился и много лет жил в Забайкалье, есть важный мотив защиты границы, характерный для дальневосточной литературы. «Российский Дальний Восток - это, прежде всего, порубежье, пограничье. Защита границ нашего государства была главной задачей тех, кто начинал осваивать эти земли, в наше время это не менее актуально, и все, что символизирует укрепление позиций нашей Родины на берегах Тихого океана, живо в дальневосточном сознании, а поэтому находит отражение в текстах современных музыкантов», - отметила Милянчук.



Говоря о тексте песни «Морячок» группы из Магадана «Ночные снайперы», эксперт отметила ее азиатский колорит. «В тексте упоминаются портовые города Японии, криминальная группировка якудза, татами, шелк, но все это работает как декоративные элементы, экзотизмы. Подобным образом когда-то погружал своих слушателей в чарующую атмосферу дальних стран неподражаемый Александр Вертинский. Оба эти случая - примеры того, как Восток представлен не изнутри, а с точки зрения внешнего наблюдателя-европейца, носителя западного сознания», - отметила эксперт.



Хаски - Дмитрий Николаевич Кузнецов родился 4 февраля 1993 года в Улан-Удэ, ранние годы провел в деревне у тети - маминой сестры. Когда настала пора идти в школу - переехал в Улан-Удэ, где его воспитывала мать. Дмитрий рос в районе «Восточный», на окраине провинциального сибирского городка, впоследствии он посвятит песню «Поэма о Родине» своему родному городу. В 2010 году, после школы, Дмитрий поступил на факультет журналистики Московского государственного университета и переехал в Москву. На первом курсе Дмитрий начал работать по специальности и был журналистом телеканалов НТВ, ВГТРК и «Россия». В качестве журналиста он посетил Новороссию во времена конфликта. С успехом выступал в Улан-Удэ,



Фото: facebook.com Тема путешествия в неизведанные края, азиатские мотивы и собственный языковой код объединяют творчество, казалось бы, очень разных музыкантов-дальневосточников - Ильи Лагутенко, Максима Свободы, Игоря Николаева, Дианы Арбениной и Дмитрия Ревякина. Таким выводом с ТАСС поделилась ученый-филолог из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Наталья Милянчук.«Одним из ключевых компонентов дальневосточного текста, который проявляется и в творчестве современных музыкантов, живших в регионе, является идея пути - как правило, пути в неизведанные края, где «нас еще не было», а может быть, и никто никогда не был. <…> Так, лирический герой Игоря Николаева из песни «Человек, влюбленный в Сахалин» много странствовал, а теперь возвращается в свой «городок у моря». У раннего Ильи Лагутенко, который когда-то пел «Уходим! Уходим! Уходим!», это, напротив, стремление покинуть насиженное место и ринуться навстречу неизвестности, чтобы что-то изменить в своей жизни. Эти же мотивы можно увидеть и в текстах более молодых музыкантов-дальневосточников - например, у Максима Свободы», - рассказала эксперт.Мотив пути, по ее словам, для поэтов с Дальнего Востока неслучаен, он сформирован исторически. «Несколько столетий назад наши предки начали осваивать территорию за Уралом - сначала Сибирь, а потом Дальний Восток. Первыми шли военные, казаки, через время на свободные земли ехали крестьяне, которые мечтали о жизни там, где «много земли и нет барина», предприниматели, а были еще ссыльные и просто искатели приключений. Так сформировалась наша историческая любовь к вольной жизни на земле, до которой можно добраться, только пройдя долгий и сложный путь», - уверена Милянчук.Она добавила, что и в недавнем прошлом жизнь на Дальнем Востоке сопровождалась преодолением больших расстояний. Кто-то приезжал сюда по комсомольской путевке - строить Комсомольск-на-Амуре, прокладывать Байкало- Амурскую магистраль, развивать рыбную промышленность, а кто-то попадал в Приамурье, на Колыму или на Сахалин не по своей воле и дальневосточный этап жизни начинал в лагерях для заключенных. «Во все времена сюда приезжали и здесь оставались выносливые и отчаянные люди, что находит отражение в искусстве, в текстах», - отметила ученый.Важным мотивом в текстах музыкантов-дальневосточников является и любовь к малой родине, которая зачастую выглядит неустроенной, некомфортной для жизни.«В песне Хаски «Поэма о Родине», на первый взгляд, звучит именно тема «свинцовых мерзостей жизни»: «Небо подпирают новостройки-костыли. Все та же черная «девятка» разрезает пустыри». Автор противопоставляет эти образы другому, казалось бы, более благополучному, цивилизованному миру: «Я пройду, как по Манхэттену, по улицам Восточного (район в Улан-Удэ - прим. ТАСС). <…> По улицам полуденным, будто по Монпарнасу». Но такое противопоставление не означает, что этот благополучный мир для автора желанен, нет, он любит свою родину вот такой - грязной, неприглядной, но настоящей, и она для него ничем не хуже Манхэттена и Монпарнаса», - объяснила филолог.Она отметила, что дальневосточное сознание авторов может по-разному проявляться на разных этапах их творчества. «Если в 1997 году солист группы «Мумий Тролль» пел «Уходим! Уходим! Уходим!», то в 2013 году в песне «Четвертый троллейбус» мы видим совершенно иное. Автор как будто собрал самые дорогие воспоминания о жизни в родном городе и зашифровал их в тексте с помощью слов, смысл которых до конца ясен только его землякам. Это похоже на то, как иногда в шкатулку или банку собирают вроде бы ничего не стоящие, но памятные вещицы - ракушки, листья или картинки, которые имеют значение только для того, кто хочет их сохранить», - добавила Милянчук.Она отметила, что только жителям Владивостока понятно, о чем идет речь в тексте Лагутенко: «Песнь горностая - не северный ветер. Листья травы, поколение рок! Экватор на сердце, меридиан тише». Для человека, который никогда не жил в Приморье, это бессмысленный набор слов. А на самом деле «Горностай», «Северный ветер» и «Листья травы» - названия музыкальных групп из Приморья, в тексте упоминается и культовая группа «Туманный стон». И конечно, мы понимаем, что ни о каком экваторе здесь не говорится, а говорится о гостинице «Экватор», которая осталась в сердце автора этих строк, так же, как и кинофестиваль «Меридианы Тихого», - пояснила эксперт.Филолог отметила, что по употреблению слов, характеру словосочетаний можно определить, кто из авторов формировался как личность на Дальнем Востоке, а кто провел в регионе какое-то время, но не впитал местного языкового кода.«К творчеству группы «Мумий Тролль» можно относиться по-разному, но при детальном рассмотрении видно, что их песни написаны на настоящем «дальневосточном языке», вернее, на его «владивостокском варианте». А, к примеру, об авторе текста песни «Камчатка» группы «Калинов мост» этого не скажешь. Его выдает словосочетание «океанский бриз» - казалось бы, вполне нормальное для русского языка, но на самом деле дальневосточники так не говорят», - отметила эксперт, уточнив, что бриз - это ласковый береговой ветер, которого дальневосточники просто не замечают, потому что он дует всегда, время от времени сменяясь более ощутимыми штормовыми ветрами и тайфунами.В то же время в песне группы «Калинов моста», лидер которой Дмитрий Ревякин родился и много лет жил в Забайкалье, есть важный мотив защиты границы, характерный для дальневосточной литературы. «Российский Дальний Восток - это, прежде всего, порубежье, пограничье. Защита границ нашего государства была главной задачей тех, кто начинал осваивать эти земли, в наше время это не менее актуально, и все, что символизирует укрепление позиций нашей Родины на берегах Тихого океана, живо в дальневосточном сознании, а поэтому находит отражение в текстах современных музыкантов», - отметила Милянчук.Говоря о тексте песни «Морячок» группы из Магадана «Ночные снайперы», эксперт отметила ее азиатский колорит. «В тексте упоминаются портовые города Японии, криминальная группировка якудза, татами, шелк, но все это работает как декоративные элементы, экзотизмы. Подобным образом когда-то погружал своих слушателей в чарующую атмосферу дальних стран неподражаемый Александр Вертинский. Оба эти случая - примеры того, как Восток представлен не изнутри, а с точки зрения внешнего наблюдателя-европейца, носителя западного сознания», - отметила эксперт.- Дмитрий Николаевич Кузнецов родился 4 февраля 1993 года в Улан-Удэ, ранние годы провел в деревне у тети - маминой сестры. Когда настала пора идти в школу - переехал в Улан-Удэ, где его воспитывала мать. Дмитрий рос в районе «Восточный», на окраине провинциального сибирского городка, впоследствии он посвятит песню «Поэма о Родине» своему родному городу. В 2010 году, после школы, Дмитрий поступил на факультет журналистики Московского государственного университета и переехал в Москву. На первом курсе Дмитрий начал работать по специальности и был журналистом телеканалов НТВ, ВГТРК и «Россия». В качестве журналиста он посетил Новороссию во времена конфликта. С успехом выступал в Улан-Удэ,Фото: facebook.com