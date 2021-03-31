В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 50 случаев

Число выздоровевших за сутки пациентов в два раза больше



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 052. Это на 46 случаев больше, чем было во вторник, Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 785 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 46 новых случаев коронавируса: 35 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1080 человек.



В стационарах получает лечение 486 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 337. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 389 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 392 (+92) человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 676 коек, занято – 486, свободно – 190 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 964 человек, с нарастающим итогом – 902 922 человек.



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