В Улан-Удэ отремонтируют улицу Добролюбова

На ремонт 300-метрового участка выделено более 8 млн рублей





В Улан-Удэ в 2021 году отремонтируют дорогу по улице Добролюбова по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь обновят участок протяженностью 320 метров от улицы Революции 1905 г. до улицы Гагарина, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подрядная организация «Нардеван Строй» уже ведет подготовительные работы. К ремонту планируется приступить в конце апреля.- Я здесь часто не езжу, но, как и любому жителю города иногда приходится по ней проезжать. Я так думаю, что эту дорогу хотят сделать, потому что с двух сторон – по улице Революции 1905 года и по Гагарина она уже сделана, а здесь есть свои минусы. Хорошо, что у нас в последние годы взялись за дороги. Я думаю, каждый автомобилист рад, - рассказал водитель Геннадий.В настоящее время на дороге имеется большое количество выбоин и трещин. На этой улице находятся социально важные объекты: детский сад «Ласточка», стадион БГСХА. По дороге проходит девять маршрутов общественного транспорта.В ходе ремонта дорожники полностью уберут старый асфальт, выровняют дорогу новым покрытием, обновят автобусные остановки. В завершение ремонтных работ специалисты установят предупреждающие знаки и нанесут разметку.На ремонт выделено 8,2 млн рублей. Завершить его планируется до 1 сентября 2021 года.Напомним, Улан-Удэ участвует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. Нацпроект разработан Минтрансом России по указу президента России Владимира Путина. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтируют 25 участков дорог протяженностью 30 км.Фото: мэрия Улан-Удэ