РСТ: «Альткотельная» от ТГК-14 грозит ростом тарифа на тепло на 46%

При действующей модели регулирования тариф в Улан-Удэ за семь лет возрастет только на 22%



В Бурятии ТГК-14 официально направила в Республиканскую службу по тарифам обновленный расчет тарифов на тепловую энергию для Улан-Удэ по методу альтернативной котельной, сообщили в РСТ. Согласно представленному расчету, тариф на тепловую энергию на 2022 год составляет 2475 руб/Гкал с НДС, что на 18,5% выше действующего тарифа в Улан-Удэ.



«При этом ТГК-14 предлагает часть затрат перенести с 2022 года на ближайшие несколько лет. Однако, несмотря на предлагаемое ТГК-14 сглаживание в целом, за семь лет тариф на тепловую энергию по методу альтернативной котельной возрастет по предложению ТГК-14 на 46%, что значительно выше инфляции», - говорится в пресс-релизе РСТ.



При действующей модели тарифного регулирования тариф на тепловую энергию в Улан-Удэ за семь лет возрастет всего на 22% и не превысит инфляцию. В связи с этим РСТ Бурятии не поддерживает переход Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения, для которой тариф устанавливается по методу альтернативной котельной.



В РСТ отмечают, что «значительная часть городов и населенных пунктов России, в том числе Забайкальский край, не планируют переход в ценовую зону теплоснабжения и на регулирование по методу альтернативной котельной. Также до настоящего времени ТГК-14 не разработана программа реконструкции и модернизации тепловых сетей и котельных города за счет повышения альтернативного тарифа, что приведет к неэффективному использованию средств населения и бизнеса Улан-Удэ.







В РСТ напоминали, что, начиная с 2019 года, ТГК-14 настаивает на переходе Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчету тарифов ТГК-14 по методу альтернативной котельной.

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«После входа в ценовую зону ТГК-14 будет иметь возможность использовать средства, полученные от потребителей по своему усмотрению, что приведет к бесконтрольному использованию полученных от потребителей средств. Также ТГК-14 самостоятельно будет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования. В связи с чем, РСТ Бурятии не поддерживает переход Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения. Эта позиция РСТ всегда отстаивается на всех уровнях», - подчеркивалось в пресс-релизе РСТ.



Этот вопрос рассматривал Комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета. Его депутаты призвали не спешить поддерживать реформу тарифа ТГК-14. Вопрос должен решаться только после изучения опыта тех городов страны, которые уже перешли на метод альтернативной котельной, и после успешной реализации нового метода в другом населенном пункте, где эта мера поможет реально снизить тариф.





В ТГК-14 придерживаются противоположной точки зрения. «Альтернативная котельная» как модель спасения изношенных систем централизованного теплоснабжения покоряет все больше городов и поселков России. Но вот, к сожалению, Дальневосточный федеральный округ пока очень сильно отстает от своих соседей», - сокрушалась энергокомпания в пресс-релизе от 22 марта.



«В Улан-Удэ все попытки ресурсников наталкиваются на сопротивление региональной службы по тарифам и отдельных депутатов Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета депутатов. Апеллируя расчетами с ростом тарифа 5,6%, 11% и даже 18% «эксперты» не представляют никаких расчетов и обоснований озвученных величин. Между тем, есть экономически обоснованные цифры», - подчеркивали энергетики. Согласно их расчетам, в случае принятия стратегического решения по Улан-Удэ, ежегодный рост тарифов составит 1,45% сверх инфляции на протяжении семи лет либо 1% плюсом к текущей официальной инфляции на протяжении 10 лет. Они обращали внимание и на факт снижения цены альткотельной, в 2021году она составляет всего 1977 руб/Гкал.



ТГК-14 также напоминала о позиции минэнерго РФ, в котором считают скорость перехода городов в ценовые зоны недостаточной, особенно на фоне «наметившейся тенденции к ухудшению надежности теплоснабжения в стране».



«Действующая модель тарифного регулирования не способствует не только приходу инвестиций, но даже эффективному использованию тех денег, которые удается собрать (с учетом неплатежей и негасимых долгов). Но пока многие чиновники на местах даже не хотят разобраться в плюсах и минусах нового инструмента, просто митингуя на публику, - подчеркивала ТГК-14. - Интересно, что и власти, и бизнес, где метод «альткотельной» внедрен, уверяют — резкого роста тарифов на тепло нигде не зафиксировано».



А также ссылалась на оценки минэнерго РФ: «Несмотря на все опасения, высказанные в ходе обсуждения законопроекта о переходе к новой модели рынка тепловой энергии, переход в ценовую зону теплоснабжения проходит без так называемой «шоковой терапии»: негативных ценовых последствий, которые рассматривались как главный фактор риска, не отмечено».



Дискуссия по этой проблеме между местными властями и ТГК-14 становится все острее. Чем она завершится – вопрос открытый. Однако заметим, что потребители (в том числе и энергоуслуг) в России давно приучены к простой житейской мудрости – если им обещают ценовые реформы ради всеобщего блага и без «шоковой терапии», то шок после получения платежек, все-таки, будет.



Фото: news.tgk-14.com В Бурятии ТГК-14 официально направила в Республиканскую службу по тарифам обновленный расчет тарифов на тепловую энергию для Улан-Удэ по методу альтернативной котельной, сообщили в РСТ. Согласно представленному расчету, тариф на тепловую энергию на 2022 год составляет 2475 руб/Гкал с НДС, что на 18,5% выше действующего тарифа в Улан-Удэ.«При этом ТГК-14 предлагает часть затрат перенести с 2022 года на ближайшие несколько лет. Однако, несмотря на предлагаемое ТГК-14 сглаживание в целом, за семь лет тариф на тепловую энергию по методу альтернативной котельной возрастет по предложению ТГК-14 на 46%, что значительно выше инфляции», - говорится в пресс-релизе РСТ.При действующей модели тарифного регулирования тариф на тепловую энергию в Улан-Удэ за семь лет возрастет всего на 22% и не превысит инфляцию. В связи с этим РСТ Бурятии не поддерживает переход Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения, для которой тариф устанавливается по методу альтернативной котельной.В РСТ отмечают, что «значительная часть городов и населенных пунктов России, в том числе Забайкальский край, не планируют переход в ценовую зону теплоснабжения и на регулирование по методу альтернативной котельной. Также до настоящего времени ТГК-14 не разработана программа реконструкции и модернизации тепловых сетей и котельных города за счет повышения альтернативного тарифа, что приведет к неэффективному использованию средств населения и бизнеса Улан-Удэ. Как сообщал «Номер один» , ранее Республиканская служба по тарифам Бурятии предложила назначить флагманом в развитии системы теплоснабжения с применением метода альтернативной котельной Забайкальский край, в котором также работает ТГК-14 и в котором коммунальная инфраструктура ежегодно работает со значительными убытками.В РСТ напоминали, что, начиная с 2019 года, ТГК-14 настаивает на переходе Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчету тарифов ТГК-14 по методу альтернативной котельной.«После входа в ценовую зону ТГК-14 будет иметь возможность использовать средства, полученные от потребителей по своему усмотрению, что приведет к бесконтрольному использованию полученных от потребителей средств. Также ТГК-14 самостоятельно будет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования. В связи с чем, РСТ Бурятии не поддерживает переход Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения. Эта позиция РСТ всегда отстаивается на всех уровнях», - подчеркивалось в пресс-релизе РСТ.Этот вопрос рассматривал Комитет городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета. Его депутаты призвали не спешить поддерживать реформу тарифа ТГК-14. Вопрос должен решаться только после изучения опыта тех городов страны, которые уже перешли на метод альтернативной котельной, и после успешной реализации нового метода в другом населенном пункте, где эта мера поможет реально снизить тариф.В ТГК-14 придерживаются противоположной точки зрения. «Альтернативная котельная» как модель спасения изношенных систем централизованного теплоснабжения покоряет все больше городов и поселков России. Но вот, к сожалению, Дальневосточный федеральный округ пока очень сильно отстает от своих соседей», - сокрушалась энергокомпания в пресс-релизе от 22 марта.«В Улан-Удэ все попытки ресурсников наталкиваются на сопротивление региональной службы по тарифам и отдельных депутатов Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета депутатов. Апеллируя расчетами с ростом тарифа 5,6%, 11% и даже 18% «эксперты» не представляют никаких расчетов и обоснований озвученных величин. Между тем, есть экономически обоснованные цифры», - подчеркивали энергетики. Согласно их расчетам, в случае принятия стратегического решения по Улан-Удэ, ежегодный рост тарифов составит 1,45% сверх инфляции на протяжении семи лет либо 1% плюсом к текущей официальной инфляции на протяжении 10 лет. Они обращали внимание и на факт снижения цены альткотельной, в 2021году она составляет всего 1977 руб/Гкал.ТГК-14 также напоминала о позиции минэнерго РФ, в котором считают скорость перехода городов в ценовые зоны недостаточной, особенно на фоне «наметившейся тенденции к ухудшению надежности теплоснабжения в стране».«Действующая модель тарифного регулирования не способствует не только приходу инвестиций, но даже эффективному использованию тех денег, которые удается собрать (с учетом неплатежей и негасимых долгов). Но пока многие чиновники на местах даже не хотят разобраться в плюсах и минусах нового инструмента, просто митингуя на публику, - подчеркивала ТГК-14. - Интересно, что и власти, и бизнес, где метод «альткотельной» внедрен, уверяют — резкого роста тарифов на тепло нигде не зафиксировано».А также ссылалась на оценки минэнерго РФ: «Несмотря на все опасения, высказанные в ходе обсуждения законопроекта о переходе к новой модели рынка тепловой энергии, переход в ценовую зону теплоснабжения проходит без так называемой «шоковой терапии»: негативных ценовых последствий, которые рассматривались как главный фактор риска, не отмечено».Дискуссия по этой проблеме между местными властями и ТГК-14 становится все острее. Чем она завершится – вопрос открытый. Однако заметим, что потребители (в том числе и энергоуслуг) в России давно приучены к простой житейской мудрости – если им обещают ценовые реформы ради всеобщего блага и без «шоковой терапии», то шок после получения платежек, все-таки, будет.Фото: news.tgk-14.com