Неспортивное поведение

В Улан-Удэ чиновникам от спорта пора заняться делом







Борьба с бродячими собаками в столице Бурятии после случаев нападения на людей, которые прогремели на всю страну и были результатом плохого контроля за отловом безнадзорных четвероногих, перешла на новый уровень. 20 марта в Улан-Удэ городские чиновники предприняли попытку запретить проведение официальной сертификатной выставки элитных собак, проводимой представительством Российской кинологической ассоциации (РКА).

- Мы арендовали помещение у предпринимателя на улице Чкалова, 20А, на мероприятие, где участвовали заводчики и владельцы собак, - рассказывает Лилия Тасканова, председатель кинологического клуба «Сириус» (представитель РКА). - Роспотребнадзор нам согласовал мероприятие «при соблюдении мер профилактики COVID-19».Добавим, что выставка выявляет лучших представителей разных пород собак для родословной. Без хорошей родословной продать за нормальную цену щенка невозможно, а она формируется только на выставках РКА.- В правилах есть пункт, что покусанная или лающая на людей собака снимается с соревнований, и мы рекомендуем ее стерилизовать, - говорит Тасканова.- Тем самым осуществляем жесткий генетический отбор, не допуская агрессивности породистых собак.Не случайно на выставку приехали двое московских судей и представители регионов. Но у нас, где чиновники изображают беспощадную «собачью войну», смешали все в кучу - породистых собак с бродячими.- Нам позвонили из управления по спорту мэрии Улан-Удэ и настоятельно рекомендовали не проводить соревнования, поскольку за нашим забором расположена ДЮСШ «Золотой дракон» (школа №18), где дети занимаются ушу, - рассказывает владелец помещения, где проводилась выставка. - А 16 марта пришло письмо от директора спортшколы Светланы Фомицкой, в котором она сообщила, что проведение выставки может якобы.... привести к нарушению правил выгула домашних животных.Каким образом официальная выставка, по мнению неспециалиста в этой области, может что-то нарушить, было совершенно непонятно. Ведь она проходила при закрытых дверях, собаки привиты по многу раз, в ошейниках, на коротких поводках и с хозяевами. Само частное здание отделено от территории школы высоким забором. Фомицкая в письме также пригрозила «соответствующими санкциями». Хотя директор должна понимать, что в УК имеется статья за превышение должностных полномочий. Впрочем, когда организаторы подняли шум, Фомицкая немного сменила тон, написав 19 марта в своем письме, что «вам необходимо обеспечить безопасность выставки собак».Создалось впечатление, что по организаторам дали команду «фас». На мероприятие приехала полиция. Однако участковый все прекрасно понял, ничего составлять не стал и уехал. Добавим, что в выставке принимали участие и кинологи МВД - для ведомства тоже важно, чтобы служебные собаки имели хорошие оценки на соревнованиях и отличную родословную.Затем пришли двое в штатском. Начали вести скрытую видеосъемку, представившись работниками ЖКХ города, но не предьявив никаких документов. Начали что-то говорить об антиковидных нарушениях. Что хотели - непонятно. Диалога с бизнесменами у них не получилось, ушли, что называется, с пустыми руками.Тем не менее организаторы тут же связались с управлением административного контроля мэрии Улан-Удэ и задали вопрос, что вообще делают ваши на частной выставке? Там признались, что не знают, но обещали разобраться. Добавим, что когда готовился материал, мы поговорили с начальником управления админконтроля мэрии Владимиром Мушталевым по поводу странного поведения его подчиненных. Он про собак говорить не стал, переведя тему на ковид.- Данный вопрос был на контроле у администрации Железнодорожного района, а наши сотрудники, входя в состав мобильных групп, обеспечивали вопросы соблюдения антиковидных ограничений, введенных регионом, - сообщил он. - Нарушений с их стороны не было.Правда мобильные группы обычно проверяют предприятия совместно с сотрудником полиции (для исключения коррупции), а тут двое почему-то решили сходить на бизнес-мероприятие. Что хотели они, можно только догадываться.Довольно странным показалось и поведение директора спортшколы. Светлана Фомицкая сообщила нам, что выставке не противодействовала, однако обмолвилась, что «интересы и безопасность детей важнее интересов собак». Хотя у многих детей, занимающихся в школе, есть и домашние собаки.Как видим, все у нас перевернуто с ног на голову. Школа, которая, по идее, должна учить детей доброте и нести в массы цивилизованное и бережное отношение школьников к домашним животным, демонстрирует совсем иной подход.P.S. Управление по физической культуры и спорту мэрии Улан-Удэ оперативно не смогло прокомментировать ситуацию (хотя именно ему подчиняется Фомицкая). Добавим, что на фоне подобного отвлечения внимания чиновников на «борьбу с собаками» спортивным функционерам есть чем заняться. Например, мы в разы уступаем Иркутску по количеству крупных бассейнов (в Иркутске – 25, в Улан-Удэ - два 25-метровых). Нет у нас и необходимого числа спортивных залов, где горожане могли бы в свободное время заниматься любимыми видами спорта. Ведь в одних аренда расписана на год, а в других продаются шубы. До сих пор нет и дворца борьбы. Как мы в Бурятии собираемся развивать важные для нас виды спорта, остановить отток талантливых спортсменов, если нет элементарных условий? Вот об этом нужно думать городским спортивным чиновникам, а не бороться с РКА и заводчиками собак. Думается, что управлению по физической культуре и спорту города явно нужна перезагрузка.Редакция продолжит следить за развитием событий.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: кинологического клуба «Сириус»