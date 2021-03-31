Рынок труда переживает «вахтовый» бум

Количество вахтовых вакансий для медиков выросло в два раза



С начала 2021 года в России было открыто более 70 тысяч вахтовых вакансий. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Республиканское агентство занятости населения Бурятии со ссылкой на



Причем сегодня на вахту все чаще приглашают специалистов, для которых такой тип занятости нехарактерен – например, врачей и системных администраторов. «Интересно, что вахта перестает быть исключительно северным понятием – довольно часто таких сотрудников приглашают компании из центральных и южных регионов страны. Правда, предлагаемая зарплата там обычно ниже, чем «на северах», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Среди вакансий, предлагающих вахтовый метод работы, подавляющее большинство относятся к профессиональным сферам «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика». Однако в топ-15 наиболее востребованных специалистов-вахтовиков сегодня входят и представители сфер «Туризм, рестораны», «Административный персонал», «ИТ телеком», «Домашний персонал», «Медицина».



По сравнению с прошлым годом, количество вахтовых вакансий для медиков, для работников туристической отрасли выросло в два раза, для административного персонала – в 2,5 раза, для домашнего персонала – в три раза. А вот ИТ-специалистам, наоборот, вахту стали предлагать чуть реже.



Работу вахтой предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Сочи, в Крыму, Красноярском крае и т.д. Здесь требуются врачи скорой помощи, медицинские сестры, повара, экскурсоводы, горничные, специалисты по информационным технологиям и связи. Предлагаемая заработная плата – от 40 до 150 тысяч рублей.



В Дальневосточный федеральный округ на работу вахтовым методом требуются начальники участка подземных горных работ, начальники производственного участка, геологи, электромеханики по торговому и холодильному оборудованию. Здесь работодатели предлагают заработную плату от 230 до 300 тысяч рублей.



Заметим, эта тенденция не сулит ничего хорошего Бурятии, так как отток специалистов из республики и без того традиционно велик. Вахтовый метод работы лишь усилит дефицит тех же медицинских кадров, нехватку которых красноречиво доказала пандемия коронавируса.



Фото: pixabay.com С начала 2021 года в России было открыто более 70 тысяч вахтовых вакансий. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Республиканское агентство занятости населения Бурятии со ссылкой на Head Hunter Причем сегодня на вахту все чаще приглашают специалистов, для которых такой тип занятости нехарактерен – например, врачей и системных администраторов. «Интересно, что вахта перестает быть исключительно северным понятием – довольно часто таких сотрудников приглашают компании из центральных и южных регионов страны. Правда, предлагаемая зарплата там обычно ниже, чем «на северах», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.Среди вакансий, предлагающих вахтовый метод работы, подавляющее большинство относятся к профессиональным сферам «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Транспорт, логистика». Однако в топ-15 наиболее востребованных специалистов-вахтовиков сегодня входят и представители сфер «Туризм, рестораны», «Административный персонал», «ИТ телеком», «Домашний персонал», «Медицина».По сравнению с прошлым годом, количество вахтовых вакансий для медиков, для работников туристической отрасли выросло в два раза, для административного персонала – в 2,5 раза, для домашнего персонала – в три раза. А вот ИТ-специалистам, наоборот, вахту стали предлагать чуть реже.Работу вахтой предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Геленджике, Сочи, в Крыму, Красноярском крае и т.д. Здесь требуются врачи скорой помощи, медицинские сестры, повара, экскурсоводы, горничные, специалисты по информационным технологиям и связи. Предлагаемая заработная плата – от 40 до 150 тысяч рублей.В Дальневосточный федеральный округ на работу вахтовым методом требуются начальники участка подземных горных работ, начальники производственного участка, геологи, электромеханики по торговому и холодильному оборудованию. Здесь работодатели предлагают заработную плату от 230 до 300 тысяч рублей.Заметим, эта тенденция не сулит ничего хорошего Бурятии, так как отток специалистов из республики и без того традиционно велик. Вахтовый метод работы лишь усилит дефицит тех же медицинских кадров, нехватку которых красноречиво доказала пандемия коронавируса.Фото: pixabay.com