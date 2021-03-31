В Улан-Удэ детские лагеря готовятся к лету

Родительская доплата за путевку составит от 9 669 до 13 376 рублей



В Улан-Удэ расчетная стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь этом году составил 27 687 рублей. Из городского бюджета будет выделена субсидия в размере 18 506 рублей. Родительская доплата составит от 9 669 до 13 376 рублей в зависимости от степени наполняемости лагеря.



Этот и другие вопросы обсудили на очередном заседании городской комиссии по подготовке к летнему оздоровительному сезону 2021 года под председательством заместителя мэра – председателя Комитета по социальной и молодежной политике Светланы Трифоновой, сообщили в пресс-службе городской администрации.





В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 лагеря будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Они должны быть обеспечены рециркуляторами закрытого типа, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.



Кроме того, все работники перед заездом должны пройти тест на COVID-19. Персонал будет допущен к работе только после тщательного медицинского осмотра и отрицательных анализов на наличие инфекций. Во избежание пожаров проведут уборку территорий от сухого мусора, валежника, обновят минерализованные полосы и противопожарные разрывы.



Всего в 2021 году планируется открытие 65 лагерей с дневным пребыванием детей и 20 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях Улан-Удэ, а также 10 загородных оздоровительных лагерей. С учетом ограничений по наполняемости отрядов не более 75% отдыхом, оздоровлением и занятостью в загородных лагерях будет охвачено более 37 тысяч детей. Так, свои двери распахнут лагеря «Чайка» и «Рассвет» (Заиграевский район), «Огонек», «Березка» и «Родник» (Верхняя Березовка), «Байкальские волны» (Кабанский район). Спортивно-оздоровительные лагеря «Зорька», «Старт», «Юнтур» и «Надежда» комплектуются из числа воспитанников спортивных школ.



Напомним, в электронном виде заявления на путевки можно было подать на официальном сайте администрации Улан-Удэ до 31 марта. Родители, не успевшие подать заявление через официальный сайт, с 1 апреля по 15 июля лично подают заявление непосредственно в детский лагерь.



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