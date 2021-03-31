В Бурятии больница «В последний путь» отказались платить за смерть пациента

Врачи не оказали сельчанину помощь, он вернулся домой и умер
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу Елены Судницыной на решение райсуда о взыскании компенсации с Прибайкальской ЦРБ и республиканского Минздрава. Ранее Прибайкальский райсуд постановил взыскать с больницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть ее сына. Однако родственников такая сумма не устроила.
Дурную славу Ильинская участковая больница, относящаяся к Прибайкальской ЦРБ, обрела несколько лет назад. Прежний состав медиков сменили молодые кадры из Улан-Удэ. Выпускников побаивались, но деваться было некуда, и люди вынужденно пошли лечиться. Оказалось, боялись неспроста.
– Вы можете постучать в любую дверь, и жители расскажут по одной, а то и по три истории, связанные с этими врачами. Одному помощь вовремя не оказали, другой умер из-за неправильного диагноза и так далее, – рассказывали «Номер один» возмущенные жители Ильинки.
Между собой сельчане даже окрестили больницу «В последний путь».
Одна из таких историй произошла в семье Судницыных. Как рассказывала Елена Судницына, 1 июня 2017 года у его 35-летнего сына заболел живот.
– Невестка вызвала «скорую», фельдшер поставила сыну предварительный диагноз «подозрение на острый живот». Его повезли в Ильинскую больницу, сказали ждать в коридоре хирурга. Хирург в это время сидел и разговаривал с главой Ильинки. Видимо, гость был важнее пациентов, – рассказала женщина.
Со слов матери, два часа ее сын просидел в коридоре в ожидании помощи, пока кто-то из медперсонала не отправил его домой. Мужчина добрался до дома, выпил обезболивающее, уснул и больше не проснулся. У него лопнул аппендикс.
После смерти пациента Росздравнадзор Бурятии провел проверку. Она выявила нарушения, выразившиеся в не оформлении медицинской карты больного при поступлении либо каких-либо других документов, подтверждающих оказание помощи, отсутствии журнала учета приема пациентов, что привело к несвоевременной госпитализации пациента, не диагностировании необходимости срочной операции. Необоснованный отказ в госпитализации не был зафиксирован надлежащим образом.
По факту смерти мужчины также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Однако потом оно было закрыто в связи с отсутствием события преступления.
Родственники умершего мужчины обратились в суд с требованием взыскать с Прибайкальской ЦРБ и Минздрава Бурятии компенсацию морального вреда, который они оценили в миллион рублей. Врачи иск не признали, заявив, что их вины в случившемся нет. Якобы, мужчина сам виноват в своей смерти – он много пил, поздно обратился за медицинской помощью и сам ушел из больницы.
Рассмотрев материалы дела, районный суд пришел к выводу, что вина медиков в смерти сельчанина все же есть.
«Представленные доказательства бесспорно свидетельствуют, что бездействие медицинского персонала больницы в совокупности с другими факторами повлекло развитие неблагоприятного исхода для здоровья и жизни пациента. Который ввиду своего болезненного самочувствия и неинформированности о возможных последствиях сложившейся ситуации и своего поведения (самовольного ухода из больницы), не мог самостоятельно предвидеть и адекватно оценить возникшую угрозу для его здоровья и жизни, за медицинской помощью более не обращался. То есть фактически, несмотря на наличие у него известных медицинскому персоналу экстренных показаний, в течение последующих суток после возвращения из больницы оставался дома, экстренной медицинской помощи так и не получил. Со стороны медицинского персонала больницы не приняты все меры по активному патронажу пациента на дому с целью исключения развития неблагоприятного исхода для здоровья и жизни пациента», констатировал в своем решении судья.
Кроме того, суд пришел к выводу, что занятость дежурного врача-хирурга на планерном совещании (ввиду совместительства этой должности главным врачом) не должна рассматриваться как приоритет по отношению к обязанности по оказанию безотлагательной экстренной медицинской помощи пациенту.
В итоге районный суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Прибайкальской ЦРБ 50 тысяч рублей, а в иске к Минздраву – отказать.
Не согласившись с такой суммой, родственники умершего сельчанина подали жалобу в Верховный суд Бурятии.
«Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, степень вины медицинского учреждения, наступившие неблагоприятные и необратимые последствия в виде смерти сына истца, не получившего своевременно медицинскую помощь, учитывая требования разумности и справедливости, увеличил в 5 раз (до 250 тысяч рублей – прим. авт.) взысканный районным судом размер компенсации морального вреда. Вместе с тем, судебная коллегия не усмотрела оснований для взыскания денежных средств с Министерства здравоохранения РБ, учитывая, что вред, причиненный жизни и здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.
Фото: «Номер один»
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