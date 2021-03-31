В Бурятии больница «В последний путь» отказались платить за смерть пациента

Врачи не оказали сельчанину помощь, он вернулся домой и умер





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу Елены Судницыной на решение райсуда о взыскании компенсации с Прибайкальской ЦРБ и республиканского Минздрава. Ранее Прибайкальский райсуд постановил взыскать с больницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть ее сына. Однако родственников такая сумма не устроила.