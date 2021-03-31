Руины за 32 миллиона

Качество ремонта в Детской больнице шокировало общественников



Представитель Общественного совета при Минздраве РБ Антон Котенко недавно посетил Детскую республиканскую клиническую больницу на улице Модогоева. Там он проверил качество ремонта, который уже почти завершен. Увиденное неприятно удивило общественника. «Номер один» попытался разобраться, кто виноват в некачественном ремонте больницы.

Больница на Модогоева давно требовала ремонта. Но приступили к нему только после череды громких случаев. Среди них и история маленького Захара – сына Антона Котенко.В начале 2019 года четырехмесячный Захар – долгожданный сын семьи Котенко - попал в больницу с бронхитом. Спустя две недели «лечения» малыш впал в кому, а через полгода умер.С самого первого дня нахождения в ДРКБ на Модогоева Антон и Татьяна были поражены тем, что увидели и услышали в стенах лечебного заведения. Уже после страшной трагедии они заявили, что причиной смерти малыша стали системные ошибки в работе больницы: нехватка грамотных специалистов и современного оборудования.Все это время родители были уверены, что их сына убила халатность врачей. Им удалось добиться возбуждения уголовных дел на виновников случившегося.- Для нас, для моей семьи Детская больница на Модогоева - наша боль. Мне сложно говорить и даже думать об этом месте, где моему сыну и многим другим детям причинены смертельные страдания. И я бы хотел, чтобы это место обрело новую жизнь в новом формате. Чтобы дети нашей республики ложились туда и не боялись, лечились с удовольствием. Чтобы мне не писали в в страхе родители: «Мы боимся класть туда своих детей! Что нам делать, помогите». Чтобы медработники ходили с удовольствием на работу лечить ребятишек. С новым ремонтом, новым коллективом - все с чистого листа, - говорит Антон Котенко.Торги на капитальный ремонт больницы состоялись в июле 2020-го. Из четырех претендентов выбрали компанию, предложившую наиболее выгодную цену контракта - ООО «БИК». Решающую роль в выборе подрядчика сыграло значительное падение стоимости контракта – при максимальной цене в 38,4 млн рублей фирма согласилась выполнить все работы за 34,5 млн рублей. За эти деньги «БИК» должен был сделать капитальный ремонт системы вентиляции здания, пожарную сигнализацию, заменить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, провести перепланировку всех помещений, в том числе реанимационных, заменить полы, двери, сделать внутреннюю отделку. Особое условие, прописанное в контракте - «при производстве работ соблюдать все санитарные нормы».Согласно договору, капремонт больницы «БИК» должен был завершить к 1 декабря 2020 года, однако работы длятся по сей день.- Подрядчик и заказчик сваливают вину друг на друга. Сроки сдачи - 15 декабря - сорваны. Новые сроки - 1 марта - сорваны. Работы выполнены с браком, проще все выкинуть и начать сначала. Почему так происходит? Почему подрядчик скрывает проблемы? – задается непростыми вопросами Антон Котенко.На видео, которое Антон Котенко выложил на своей странице в соцсети, видно, как в еще неоткрытом здании обвалилась новая плитка, в стенах имеются трещины и полые пространства под покрытием. Помимо этого, в отремонтированной больнице скрипят полы, кривой потолок и стены, отовсюду торчат провода.- В откосах пустота, их просто закрашивают, хотя должна быть плитка сверху. Сами откосы сделаны не из кафеля, а из гипсокартона. Все это легко ломается, отваливается, скрипит. Кафель, стены неровные. Там все, чего не коснешься, не так. Видно, что работают непрофессионалы. Я говорил с работником, который кафель клал, он сказал, что пришел на два дня коллегу подменить. Я опрашивал, еще в феврале, шестерых человек, пятеро из них сказали, что работают первый день. Шестой сказал, что трудится две недели. То есть нет сложившегося коллектива. Из тех, с кем я поговорил, нет никого, кто работает на объекте с первого дня. Сама фирма по большинству работ нанимает субподрядчиков, - описывает ситуацию общественник.По мнению Антона, профессиональная опытная фирма справилась бы со всеми работами за несколько месяцев. Единственная сложность – вентиляция, все остальные работы можно было бы выполнить самостоятельно.- Подрядчик говорит, что не получил деньги за ремонт, хотя по факту их оплатили еще в январе. Меня эта ситуация просто взбесила, я обратился к главе, и по его поручению этот ремонт взяли на особый контроль, - говорит наш собеседник.Генеральный директор ООО «БИК» Саян Протасов все обвинения Антона Котенко опровергает и называет их клеветой, а запечатленные огрехи – такие как, к примеру, отваливающийся кафель, оправдывает незавершенным рабочим процессом.- На первом этаже у нас действительно были дефекты кафеля, но эти работы пока не приняты, они в процессе, а в процессе всегда все неприятно выглядит, - говорит директор ООО «БИК».Сильно затянувшийся ремонт Саян Протасов объясняет слишком маленькой суммой, выделенной на него. Мужчина заявляет, что изначально контракт был предусмотрен на 80 млн рублей и проектно-сметная документация составлялась с учетом именно этой суммы, а потом, вследствие сокращения бюджета наполовину, многое из перечня просто вычеркнули.- Значительному сокращению подверглись, например, отделочные работы. В этих 35 млн 28 млн - это системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации. Почти 4 млн ушло на комплекс реанимационных помещений. На оставшиеся деньги нам нужно полностью сделать реконструкцию трех этажей и подвала: поставить новые стены, сделать перепланировку… Мы возвели два новых теплых пристроя для транспортировки больных в реанимацию. Заказчик вычеркивал работы целыми позициями. Всю отделку вычеркнули, сказали делать на те стены, какие есть. То есть старую кривую кирпичную стену мне предлагают сделать ровной только с помощью краски. Мы красим, но ровнее от этого она не становится. Нам говорят - надо как-то сделать, вот мы и делаем, - перечисляет подрядчик.Такие доводы о внезапно сократившемся бюджете опровергает заместитель председателя правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. По его словам, в случае внезапного сокращения бюджета торги бы просто перенесли, а проектно-сметную документацию полностью переделали. Подрядчик просто лукавит.Администрация ДРКБ признает, что в ходе ремонта постоянно возникал ряд замечаний к подрядчику, как из-за отодвигающихся сроков сдачи объекта, так и по причине некачественных работ.Расторжение существующего договора и определение нового подрядчика с учетом регламентированного законодательством порядка еще более затянет сроки сдачи объекта.На сегодня выполнен объем работ на 94% от суммы договора, включая полную перепланировку помещений трех этажей здания с установкой новой системы вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, общестроительные работы, в том числе с устройством приспособлений для маломобильных граждан. Произведена оплата в сумме 32,6 млн рублей. Министерство здравоохранения республики и администрация ДРКБ заинтересованы в скорейшем завершении ремонта социально значимого объекта, при этом работы должны быть выполнены качественно, отмечают представители больницы.Заместитель председателя правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил «Номер один», что завершающие штрихи в ремонте предстоит выполнить совсем другой фирме.- Действительно видна низкая квалификация рабочих, люди, судя по всему, никогда не занимались строительными работами, у них нет навыков в укладывании плитки и пола. Дали поручение Управлению капитального строительства, чтобы посмотрел куратор, что нужно переделать. На оставшиеся от контракта деньги будет сформирована бригада, она и завершит работы, - прокомментировал зампред правительства.Помимо зампреда, ход ремонта контролирует технический заказчик – сама больница и Минздрав. Каждую неделю на Модогоева приезжают проверки. Привлекли даже Госстройжилнадзор, хотя он следит только за стройками, но не за капремонтом.ООО «БИК» обещает все завершить к 15 апреля. За сорванные сроки наказывать фирму строго не будут – работать в республике все равно некому. Нехватка рабочих особенно ярко высветилась в пандемию – в республику прекратился приток трудовых мигрантов, а местных специалистов просто не хватает. Все минувшее лето горожане наблюдали за ремонтом дорог, которые подрядчики зачастую переделывали по несколько раз, сейчас та же ситуация повторяется на объектах капитального строительства. Но если дорогу можно переделывать чуть ли не каждый год, то как постоянно переделывать больницу?Лариса Ситник, «Номер один»Фото: скриншоты видео А. Котенко