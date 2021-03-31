Россияне экологически ответственны, когда хотят экономить

Почти половина населения планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет



Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики предоставил минприроды России данные репрезентативного опроса о вовлеченности жителей России в практики экологически ответственного потребления, сообщила пресс-служба ведомства.



Согласно результатам исследования, самыми распространенными действиями оказались те, что подсказаны желанием сэкономить семейный бюджет. В первую очередь, это обращение с вещами и отходами: каждый третий (33%) отдает ненужную одежду, мебель, бытовую технику друзьям, знакомым, соседям, 27% сортируют бытовой мусор. Каждый четвертый (26%) экономит воду, каждый пятый (19%) – электроэнергию.



Включенность в остальные практики гораздо меньшая. Так, одноразовыми пластиковыми пакетами пользуются лишь 10% опрошенных, только 6% покупают товары в разлагаемой упаковке или вообще без упаковки. Еще 4%, заботясь о природе, отказываются приобретать не особенно нужные товары, а 3% заменяют покупки редко используемых вещей арендой или совместным потреблением.



Значительное число граждан – 41% – вообще ничего не делают. Следовательно, заключают социологи, потенциал для развития ответственного потребления в России высок.



Сравнение показателей текущей и потенциальной вовлеченности показало, что в ближайшие два года самыми востребованными практиками экологически ответственного потребления будут сортировка и утилизация отходов – от раздельного сбора мусора (им намерено заняться 47% населения) до сдачи в пункты приема отслуживших батареек, макулатуры, пластика, стекла, металла.



Кроме того, на первых позициях останутся такие практики, как экономия воды и электроэнергии, использование энергосберегающей бытовой техники. При этом практика раздачи ненужных вещей сдаст позиции с одной трети населения до 26%. «Запасы ненужной одежды, мебели и бытовой техники не безграничны, как и самые удобные «каналы» приема – друзья, знакомые и соседи. Их круг, как правило, ограничен, и вряд ли существенно изменится. Кроме того, крупногабаритные вещи покупаются гораздо реже, чем одежда, а значит, не требуют частой утилизации», – поясняет директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова.



Исследователи отмечают, что приверженность к ответственному потреблению зависит от возраста: чем старше человек, тем больше вероятности, что он начнет экономить воду, а чем младше – приобретать экотовары в биоупаковке и заменять покупку арендой.



Чаще ориентированы на сбережение природы представители профессий системы «человек–человек» (образование, здравоохранение), а также те, кто участвует в добровольческом труде и ощущает себя волонтером.



Планы на ответственность регулируются и уровнем материального положения - чем он выше, тем больше намерений. Помимо этого, большую роль играет место проживания: жители мегаполисов чаще настроены экономить воду (31% против 23% в целом по стране), тогда как жители городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек – использовать энергосберегающую технику (25% против 17%).



Среди жителей городов с численностью в 100–250 тысяч человек лишь 3% не собираются потреблять ответственно, в то время как среди всех россиян эта цифра составляет 13%.



Самыми экологически ориентированными федеральными округами страны являются Северо-Западный и Уральский – в этих регионах не собираются переходить к экологической ответственно только 5 и 7 процентов населения.



Ежегодный всероссийский репрезентативный опрос проводится в рамках мониторинга состояния гражданского общества Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ с 2006 года. Объем выборки – 2003 человека. (городское и сельское население РФ, 18+). Период проведения опроса – декабрь 2020 года. Метод сбора данных – личное интервью (face-to-face).



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