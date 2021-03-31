В Бурятии проведут первую пересадку почки человеку

Возможно, скоро в республике появится центр по трансплантации органов





Врачи республики активно готовятся к уникальной для региона хирургической операции. Ожидается, что до конца года бурятскими хирургами будет выполнена первая пересадка почки.

«Для этого пройден большой путь, все подготовлено. И кадры есть, и налажено сотрудничество с Институтом трансплантологии Российской Федерации. Федеральное учреждение очень помогает республике», - говорят представители республиканской власти.В целом, в Бурятии есть идея открыть отделение по трансплантации органов. Она продвигается несколько лет. Глава республики Алексей Цыденов поддерживает движение в данном направлении.«Запросили мнение наших религиозных организаций, как они к этому относятся. Надеемся, что у нас этот проект состоится. По финансированию расчеты уже есть, движение идет», - отметил спикер Хурала Бурятии Владимир Павлов.Фото: pixabay.com