Кабмин Монголии решил не вводить строгий карантинный режим

Ранее такой шаг планировался для ускорения вакцинации населения страны от COVID-19



Кабинет министров Монголии сегодня принял решение не вводить строгий карантинный режим с 3 по 18 апреля, рассмотрев соответствующее предложение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), сообщает



После этого оперативная бригада ГЧК созвала экстренное заседание и представила кабмину свое решение. В нем говорится об ограничении деятельности некоторых компаний и предприятий без введения строгого карантинного режима. Согласно решению оперативной бригады ГЧК, вакцинация жителей Улан-Батора должна быть завершена до 1 мая и работа по дезинфекции активизирована, а строгий карантин будет действовать по выходным дням.



Ранее премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил о том, что правительство стремится держать экономику как можно более открытой. «Мы направим все усилия на достижение цели по вакцинации 1 миллиона граждан до конца апреля, если будет введен режим строгого карантина».



Гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Л.Баттур рассказал премьеру о том, что риск широкого распространения коронавирусной инфекции среди населения очень высок. По его словам, ожидается, что рост заболеваемости коронавирусом в стране с середины июня может увеличиться в 10 раз.



Сейчас в Монголии зафиксировано 8 447 случаев COVID-19, выздоровели 4 920 человек, восемь пациентов скончались.



Фото: montsame.mn Кабинет министров Монголии сегодня принял решение не вводить строгий карантинный режим с 3 по 18 апреля, рассмотрев соответствующее предложение Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), сообщает МОНЦАМЭ После этого оперативная бригада ГЧК созвала экстренное заседание и представила кабмину свое решение. В нем говорится об ограничении деятельности некоторых компаний и предприятий без введения строгого карантинного режима. Согласно решению оперативной бригады ГЧК, вакцинация жителей Улан-Батора должна быть завершена до 1 мая и работа по дезинфекции активизирована, а строгий карантин будет действовать по выходным дням.Ранее премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил о том, что правительство стремится держать экономику как можно более открытой. «Мы направим все усилия на достижение цели по вакцинации 1 миллиона граждан до конца апреля, если будет введен режим строгого карантина».Гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Л.Баттур рассказал премьеру о том, что риск широкого распространения коронавирусной инфекции среди населения очень высок. По его словам, ожидается, что рост заболеваемости коронавирусом в стране с середины июня может увеличиться в 10 раз.Сейчас в Монголии зафиксировано 8 447 случаев COVID-19, выздоровели 4 920 человек, восемь пациентов скончались.Фото: montsame.mn