Депутат Хурала Бурятии предложил монголам уроки садоводства

Анатолий Кушнарев хочет, чтобы его передачу показывали в соседней стране





Генеральному консулу Монголии в Улан-Удэ г-же Дэмбэрэл Нямцэрэн сделали предложение, которое может помочь повысить навыки простых жителей этой страны в огородничестве и садоводстве. Предложение прозвучало во время встречи представителей Народного Хурала Бурятии с монгольскими дипломатами в Улан-Удэ.

«Я Монголию люблю. Являюсь почетным работником сельского хозяйства Монголии. Работая в сельхозакадемии, много раз у вас бывал», - рассказал монгольским гостям глава экономического комитета Хурала Анатолий Кушнарев.Депутат отметил успехи монгольской стороны в развитии сельского хозяйства и выращивании зерновых.«Это очень здорово, что Селенгинский аймак сегодня стал лидером и накормил страну зерном. Сейчас у вас другая задача – накормить страну собственными овощами, картофелем и плодово-ягодной продукцией. Я уже несколько раз читал лекции в Дархане, в Кяхте для ваших дачников, для аратов. У меня есть конкретное предложение. 27-й год у меня выходит телепрограмма «Во саду ли, в огороде». Она выходит также в Забайкальском крае, с этого года в Иркутской области. Условия ваши мы прекрасно знаем. Если вы поможете с переводом на монгольский язык, то, в принципе, я готов и телеканал «Тивиком» готов, чтобы эта программа помогала, содействовала развитию собственного монгольского овощеводства, картофелеводства, садоводства. Чтобы ваши жители кушали свои качественные овощи, плоды, ягоды. Тем более, обмен по новостям с Монголией уже налажен. Если вопрос с переводом решится, то почему бы и нет», - сказал Анатолий Кушнарев.Дипломат из Монголии обещала, среди прочих вопросов, относящихся к развитию сельского хозяйства, обратит внимание и на вопрос перевода телепередачи Кушнарева для монгольских телезрителей-дачников.Фото: «Номер один»