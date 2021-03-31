Специалисты центра «Шанс» с 10-ю бомжами отметили день бездомного человека

Бездомным подарили буклеты и листовки



Специалисты республиканского центра социальной адаптации «Шанс» 30 марта искали бездомных улан-удэнцев.

Причиной для встречи с людьми без определенного места жительства стала ежегодная акция «День бездомного человека». Сотрудники мобильной службы побывали в местах массового скопления людей. Как отметили в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии, за рейд нашли 10 человек БОМЖ.

Всех бездомных проконсультировали по вопросам временного проживания, восстановления документов и консультаций с психологами.

Им раздали буклеты и листовки с информацией об учреждениях социальной защиты и других организациях, оказывающие социальную и благотворительную помощь.

- Все граждане, которых мы выявили в ходе профилактического рейда, были накормлены. Им предоставили набор бесплатного горячего питания. Кроме того, каждому было предложено пройти социальную реабилитацию в центре «Шанс» для оказания полного комплекса необходимой помощи, - рассказал директор учреждения Сергей Жамцаев.

Встречу с бездомными поддержало управление социальной защиты населения города.

Напомним, что общероссийская общественная акция «День бездомного человека» проходит с 2017 года. Её инициаторы – Благотворительный фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела», а также петербургская благотворительная организация «Ночлежка» и московское волонтерское движение «Друзья на улице», которые в течение многих лет занимаются проблемами бомжей.





фото: Минсоцзащиты Бурятии