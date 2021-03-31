Монголию попросили помочь спасти уникальное бурятское семеноводство

Сегодня бурятская селекция находится в упадке





В Улан-Удэ, в здании парламента Бурятии, прошла встреча группы депутатов Народного Хурала республики с делегацией из монгольского Генерального консульства. Дипломатов Страны степей возглавляла г-жа Дэмбэрэл Нямцэрэн, которая недавно назначена генконсулом. Бурятскую сторону возглавил спикер парламента Владимир Павлов.



Состоялся разговор, в ходе которого стороны затронули самые разные вопросы. В том числе, селекцию засухоустойчивых, приспособленных к сложному климату, сортов зерновых культур.Доктор наук Анатолий Кушнарев, глава «экономического» комитета бурятского парламента, подчеркнул, что «наши бурятские сорта в свое время первыми были. Дальше у вас в Дархане появилась собственная селекция. «Дархан-34», например, мы знаем сорт».По словам Кушнарева, сегодня бурятская селекция, к сожалению, находится в упадке.«Хотелось бы объединить усилия, хотя бы сохранить сорта. На базе Селенгинского, может быть, института земледелия мы хотим создать региональный центр семеноводства зерновых культур бурятской селекции – пшеница, овес. Как бы нам объединить усилия на межгосударственном уровне? Посол России господин Азизов очень обрадовался (этой идее – прим. авт.) в позапрошлом году. Если бы мы смогли это сделать, то было бы здорово. Потому что и вам надо зерно получать, и нам тоже»», - говорил Анатолий Кушнарев.Он убежден, что «спасать бурят-монгольскую селекцию надо общими усилиями, это и дешевле, и экономически выгоднее».Монголия известна своими многовековыми животноводческими традициями. Но в последние годы там самым активным образом развивается растениеводство. Например, на севере Страны степей организовано крупное хозяйство, которое занимается картофельным семеноводством и работает с лучшими сортами мира.Г-жа Нямцэрэн, если и удивилась деградации селекции зерновых культур в Бурятии и неспособности бурятской стороны поддержать динамичное развитие собственного семеноводства, то дипломатично не подала вида.«Вопрос о создании семенного центра – это, конечно, очень важный вопрос. Здесь будем конкретно работать», - пообещала монгольский дипломат.Фото: «Номер один»