В Кяхтинском районе Бурятии создают этнодеревню

Правительство республики выделило предпринимателям субсидию почти в 3 млн рублей



Правительство Бурятии выделило субсидию 2,8 миллиона рублей на создание тематической этнодеревни в местности Шитиловка Кяхтинского района. В деревне предусмотрена большая зона досуга, русская изба, бурятская юрта, казачья, татарская, старообрядческая избы.



Стоимость проекта составила свыше 3 млн рублей, из которых 2,8 миллиона рублей предоставляет государство. Свои средства вложили местные предприниматели, которые создали в местности Шитиловка место отдыха для туристов и местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



Семейный бизнес супругов Краснояровых начался с открытия кафе «Бережок» десять лет назад. Для приготовления блюд используются продукты с личного подворья: мясо, молоко и молочные продукты, яйцо, овощи, зелень. Через четыре года в месте массового отдыха Шитиловка открылись два круглогодичных гостевых дома.



Зимой здесь проводится анимационная туристская программа «В гостях у Киранского Деда Мороза». Значительную популярность он приобрел у семей с детьми, образовательных организаций района, соседних районов. В прошлом году началась реализация проекта «Устройство традиционного казачьего летника» при содействии правительства Бурятии - предпринимателям предоставлен грант 250 тысяч рублей.



Устройство традиционного казачьего летника позволило создать тематический объект туристского показа нового формата – с учетом аутентичности киранских казаков Кяхтинского района, их самобытной культуры, вековых традиций, этнокультурных обычаев. В этом году получена поддержка на осуществление второй масштабной идеи - создание этнодеревни.



«Сюда приезжает много людей. В 2019 году, например, здесь был «Черемуховый фестиваль». И еще тогда была мысль, что надо людям больше рассказывать о нашей Бурятии, о народах, которые здесь живут. Мы очень рады, что идея воплощается. Надо пробовать, тем более, поддержка есть», - рассказала предприниматель Елена Красноярова.



С появлением этнодеревни станет возможна и продажа сувенирной продукции местных мастеров-умельцев. По оценкам экспертов, планируемое количество туристических прибытий в 2021 году превысит 4 тысячи человек.



Фото: egov-buryatia.ru

