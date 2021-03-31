В Улан-Удэ взрывотехники обследовали восемь школ и детсад

Они подверглись атаке телефонных «террористов», опасных предметов не обнаружено



В Улан-Удэ сегодня поступили сообщения об угрозе взрыва восьми школ (5,8,32,35,51,55,38,46) и одного детсада «Пчелка», находящегося на территории 38-й школы. На местах работали экстренные службы. Сотрудники Росгвардии и МВД организовали оцепление и эвакуацию.



Группами разминирования ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных предметов, представляющих опасность не обнаружено.



Информация о минировании не подтвердились, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Добавим – Улан-Удэ не единственный город, подвергшийся хулиганским выходкам такого рода. Информация о них поступала из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Сургута. Ложно минировались здания органов власти, метро, торговых центров.



Фото: Росгвардия

