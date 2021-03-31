В Бурятии перед судом предстанет истязатель 11-летней падчерицы

Девочка вынуждена была сбежать из дома, после этого об истории узнали правоохранительные органы



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Заиграевского района, обвиняемого в «истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости от виновного», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в доме на территории пригородного дачного товарищества. С августа по декабрь 2020 года он, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за мелкие провинности применял насилие к 11-летней дочери своей сожительницы, неоднократно наносил ей удары руками по голове.



А 11 декабря 2020 года из-за жестокого обращения в семье девочка после уроков в школе не захотела возвращаться домой. Она провела ночь в подъезде одного из домов в Улан-Удэ и наутро направилась к знакомой местной жительнице. Женщина, зная, что ребенка разыскивают, сразу позвонила в правоохранительные органы.



В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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