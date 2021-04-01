В Бурятии гран-при премии МВД «Признание-2020» удостоена Инна Лодоева

Подполковник юстиции специализируется на расследование уголовных дел, связанных с нарушением прав дольщиков



Общественный совет МВД по Бурятии объявил имя обладателя гран-при премии «Признание-2020». Также названы победители в четырех номинациях. Церемония вручения наград прошла накануне в региональном министерстве, сообщила его пресс-служба.



Так, лучшим полицейским 2020 года признана Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части Следственного управления МВД Бурятии.



Направление деятельности подполковника юстиции – расследование уголовных дел, связанных с нарушением прав граждан-участников долевого строительства. Такие уголовные дела, как правило, имеют большой общественный резонанс и сопровождаются причинением многомиллионого ущерба. Несмотря на серьезные сложности в расследовании уголовных дел такой категории - проведение ряда сложных экспертиз, исследование внушительного объема бухгалтерской и проектной документации - Инне Александровне удается доказать вину подозреваемых. Более того, огромная работа проводится ею по возмещению причиненного ущерба. По итогам 2020 года доля возмещенного ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве подполковника юстиции, составила 100%, а это около 160 миллионов рублей.



За проделанную работу она награждена дипломом лауреата гран-при, статуэткой беркута – символа духовной силы, мужества и благородства и денежным призом в 100 тысяч рублей.



Определены общественниками и победители в номинациях:



- «Горячее сердце» (учреждена за неравнодушие и активную жизненную позицию) - Марина Никитична Гергесенова, работник органов местного самоуправления Иволгинского района. Марина Никитична обеспечивает работу постоянно действующих комиссий при администрации: межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, антитеррористической комиссии, районного штаба добровольных народных дружин. Принимает непосредственное участие в работе по вовлечению жителей района в ряды ДНД. Является командиром дружины и совместно с госавтоинспекцией района участвует в проведении акций и профилактических мероприятий.



- «Всегда в строю» (учреждена для ветеранов органов внутренних дел) - председатель Совета ветеранов МВД по Бурятии полковник внутренней службы в отставке Виктор Викторович Приеменко. Будучи советником министра внутренних дел по работе с ветеранами, Виктор Викторович приложил много усилий для поступательного развития и повышения роли ветеранского движения. На сегодня 1 054 ветерана активно участвуют в наставнической работе, раскрытии преступлений, патриотическом воспитании молодежи. Ветеранские организации приняли участие в сооружении 14 памятников, 17 мемориальных досок. По ходатайствам Совета ветеранов 22 улицы в населенных пунктах республики названы в честь сотрудников ОВД.





- «Герой нашего времени» (учреждена за выдающийся поступок среди сотрудников органов внутренних дел и граждан) - заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району Солбон Должеев. В рамках оперативно-розыскных мероприятий по факту обнаружения незаконной рубки леса Солбон Дамбиевич и его коллега в селе Кокорино столкнулись с агрессивно настроенной нетрезвой компанией, в которой были замечены разыскиваемые. Молодые люди преградили дорогу полицейским, а один из них подбежал к машине правоохранителей и стал угрожать ножом. Майор полиции вступил в схватку с двумя злоумышленниками. Впоследствии подозреваемых задержали. Благодаря грамотным действиям оперативника четыре тяжких преступления по незаконной рубке лесных насаждений были раскрыты.

- «Именем закона» (учреждена за вклад в расследование и раскрытие преступлений, имеющих большой резонанс) - начальник отдела по пресечению деятельности этнических преступных групп Управления уголовного розыска регионального МВД Бато Базаржапов. По итогам 2020 года им лично и под его руководством выявлено 20 и раскрыто 39 преступлений. Пресечена деятельность двух преступных групп, орудовавших в сфере IT-технологий и похищавших денежные средства со счетов граждан различных регионов России.



В рамках церемонии награждения ежегодного конкурса «Признание» были вручены также и нагрудные знаки-медали «Признание». Их обладателями стали: начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков синтетического происхождения УНК МВД по Республике Бурятия Николай Балтаев, директор Центра поиска пропавших людей Республики Бурятия и куратор регионального отделения отряда «Лиза.Алерт» Вероника Ерофеева, старший следователь по особо важным делам группы по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и информационно-телекоммуникационных технологий СЧ СУ регионального МВД Екатерина Попова.



По словам министра внутренних дел Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова, все лауреаты достойно оценены членами жюри в различных номинациях. «Ими стали люди, которые проявили себя как профессионалы своего дела в служебной деятельности, совершили поступки, достойные внимания общественности», - отметил он.



Председатель Общественного совета МВД республики Николай Рогалев, в свою очередь, заверил: традиция проведения премии «Признание» будет продолжена. В следующем году конкурс на звание лучшего полицейского по итогам года будет проводиться в десятый раз.



Фото: МВД по Бурятии



