В Бурятии за контрабанду кедра задержан гражданин КНР

Три эпизода незаконного вывоза из РФ пиломатериалов хвойных пород сосны кедровой оцениваются в 5 млн рублей



В Бурятии в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), задержан житель Китая, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Задержанному вменяется три эпизода контрабанды пиломатериалов хвойных пород сосны кедровой на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.



По версии следствия, летом 2020 года, используя подложные документы, он организовал вывоз крупной партии лесопродукции с территории России через пункт пропуска таможенного поста Бурятской таможни. Также следователи выяснили, что иностранец действовал вместе с работником коммерческой организации, занимающейся торговлей леса за границу.



По ходатайству следственных органов решением суда иностранному гражданину избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: Бурятская таможня

