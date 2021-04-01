В Бурятии «ЭкоАльянс» начислял сельчанам плату за мусор, который не вывозил

Жители села написали коллективную жалобу в прокуратуру





Прокуратура Бурятии рассмотрела коллективное обращение жителей села Итанца Прибайкальского района по вопросу начисления платы за вывоз мусора.

«Установлено, что в нарушение Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором в 2019-2020 годах допускались нарушения графика вывоза отходов. Жителям домов по улице Заречная села Итанца производились начисления денежных средств в отсутствие оказанной услуги», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес директору «ЭкоАльянса» представление, которое удовлетворено. Собственникам семи частных жилых домов произведен перерасчет размера платы за вывоз мусора на сумму 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»