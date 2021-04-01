Не шутите, да не шутимы будете!

К шуткам на работе россияне стали относиться серьезнее
За девять последних лет россияне стали реже разыгрывать коллег и становиться жертвами розыгрышей на 1 апреля, сообщает результаты своего опроса представителей экономически активного населения из всех округов страны портал SuperJob.
Россиян, которые считают уместными шутки и розыгрыши на работе, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве: в 2012 году — 72%, сегодня - 53%. Девять лет назад 86% россиян говорили о том, что чувство юмора помогает рабочему процессу, сейчас таковых 69%. Причем, чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят, что розыгрыши и шутки уместны (62%) и помогают труду (80%).
Россиян, устраивающих розыгрыши коллег 1 апреля, за девять лет стало меньше: 28 и 16% соответственно. Объектами шуток и розыгрышей также становятся реже: 30 и 17%. Однако сотрудники-мужчины и сами шутят над сослуживцами чаще женщин (19 и 11%) и жертвами розыгрышей становятся чаще (23 и 10%).
Разыгрывают руководство россияне реже, чем коллег: подобное позволял себе лишь каждый одиннадцатый (9%). Среди мужчин в два раза больше и тех, над кем руководство подшучивало 1 апреля (14 и 7%). Число сотрудников-шутников растет с увеличением возраста и уровня дохода: по 12% среди россиян старше 45 лет и граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей. Однако и объектами шуток им приходилось становиться чаще (по 14%).
Кстати, несмешные шутки коллегам мы прощаем чаще, чем начальству
Большинство россиян готовы поддержать смехом даже несмешные шутки, особенно если шутят дети, друзья или родители. А вот на работе над неудачными попытками пошутить смеются реже.
Лишь треть россиян никогда не смеется над несмешными шутками. Каждый второй же более снисходителен к неудачным проявлениям чувства юмора. Еще 29% россиян готовы посмеяться над глупой шуткой детей: особенно часто об этом сообщают женщины (33 против 26% среди мужчин) и опрошенные старше 45 лет (34%). Похихикать над скучным анекдотом в исполнении друзей готов 21% опрошенных, Каждый пятый россиянин (20%) поддержит смехом неудачные юмористические экспромты родителей.
Над несмешной шуткой своей второй половины готовы посмеяться 19% респондентов, при этом мужчины немного более снисходительны, чем женщины (20 против 17%). Поддержать розыгрыш в духе «у тебя спина белая» в исполнении сестры, брата или коллеги смогут лишь по 10% россиян.
Опрос показал, что реже всего россияне смеются над неудачными шутками начальства (8%). В комментариях респонденты сообщали о нежелании завоевывать доверие начальства таким способом. Между тем деликатно изобразить смех в ответ на странную шутку руководителя чаще готовы опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты с доходом от 30 до 80 тысяч рублей (по 10%).
Фото: pixabay.com
Россиян, которые считают уместными шутки и розыгрыши на работе, стало меньше, но они по-прежнему в большинстве: в 2012 году — 72%, сегодня - 53%. Девять лет назад 86% россиян говорили о том, что чувство юмора помогает рабочему процессу, сейчас таковых 69%. Причем, чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорят, что розыгрыши и шутки уместны (62%) и помогают труду (80%).
Россиян, устраивающих розыгрыши коллег 1 апреля, за девять лет стало меньше: 28 и 16% соответственно. Объектами шуток и розыгрышей также становятся реже: 30 и 17%. Однако сотрудники-мужчины и сами шутят над сослуживцами чаще женщин (19 и 11%) и жертвами розыгрышей становятся чаще (23 и 10%).
Разыгрывают руководство россияне реже, чем коллег: подобное позволял себе лишь каждый одиннадцатый (9%). Среди мужчин в два раза больше и тех, над кем руководство подшучивало 1 апреля (14 и 7%). Число сотрудников-шутников растет с увеличением возраста и уровня дохода: по 12% среди россиян старше 45 лет и граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей. Однако и объектами шуток им приходилось становиться чаще (по 14%).
Кстати, несмешные шутки коллегам мы прощаем чаще, чем начальству
Большинство россиян готовы поддержать смехом даже несмешные шутки, особенно если шутят дети, друзья или родители. А вот на работе над неудачными попытками пошутить смеются реже.
Лишь треть россиян никогда не смеется над несмешными шутками. Каждый второй же более снисходителен к неудачным проявлениям чувства юмора. Еще 29% россиян готовы посмеяться над глупой шуткой детей: особенно часто об этом сообщают женщины (33 против 26% среди мужчин) и опрошенные старше 45 лет (34%). Похихикать над скучным анекдотом в исполнении друзей готов 21% опрошенных, Каждый пятый россиянин (20%) поддержит смехом неудачные юмористические экспромты родителей.
Над несмешной шуткой своей второй половины готовы посмеяться 19% респондентов, при этом мужчины немного более снисходительны, чем женщины (20 против 17%). Поддержать розыгрыш в духе «у тебя спина белая» в исполнении сестры, брата или коллеги смогут лишь по 10% россиян.
Опрос показал, что реже всего россияне смеются над неудачными шутками начальства (8%). В комментариях респонденты сообщали о нежелании завоевывать доверие начальства таким способом. Между тем деликатно изобразить смех в ответ на странную шутку руководителя чаще готовы опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты с доходом от 30 до 80 тысяч рублей (по 10%).
Фото: pixabay.com
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