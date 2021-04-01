01.04.2021
Китайские ученые разработали устройство для инактивации коронавируса

Китайские ученые разработали устройство для инактивации коронавируса

Оно будет применяться для дезинфекции внешней упаковки пищевых продуктов

Китайские исследователи разработали комплект оборудования, с помощью которого можно инактивировать коронавирус нового типа посредством низкоэнергетического потока электронов, сообщает Синьхуа.

Как рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в городе Шэньчжэнь на юге Китая, технология прошла проверку экспертной группы и будет применяться для дезинфекции внешней упаковки пищевых продуктов холодовой цепи.

В проекте участвовали Китайская генеральная ядерно-энергетическая корпорация, университет Цинхуа, Академия наук Китая, Шэньчжэньский национальный центр по изучению инфекционных заболеваний и Третья народная больница города  Шэньчжэнь.

Фото: pixabay.com
наука коронавирус инактивация
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