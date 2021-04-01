ТСЖ «Уютный дом» превысило предельную стоимость капремонта на 1 млн рублей

Отремонтированная крыша продолжала протекать, а исправлять некачественные работы подрядчик не торопился







В Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора обратилась собственница помещения в многоквартирном доме по улице Борсоева, 33 с просьбой о проверке расходования средств со спецсчета при капитальном ремонте.



«Отремонтированная крыша продолжала протекать, а исправлять некачественно проведенные работы подрядчик не торопился. Правление ТСЖ не давало исчерпывающего ответа на запросы заявительницы, поэтому она обратилась в надзорный орган, сообщили в его пресс-службе.



После анализа документации доводы заявительницы о нецелевом использовании средств со специального счета подтвердились. Сумма превышения предельной стоимости работ составила более миллиона рублей. Материалы дела направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования по факту нарушения законодательства.



В адрес ТСЖ «Уютный дом» направлено предписание о возврате денежных средств, оплаченных в превышение предельной стоимости капитального ремонта.



«Расходование средств со специального счета строго ограничено действующим законодательством, за нецелевое применение денег может быть серьезное наказание. Если работы по капремонту предполагают превышение лимита, то эти средства должны быть собраны собственниками дополнительно», - комментирует ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgji

