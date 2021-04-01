Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: «Городу необходимы новые инженерные сети»

В этом году в столице Бурятии отремонтируют несколько тепломагистралей







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем отчете о результатах работы за 2020 год и планах на будущее особое внимание уделил вопросу развития коммунальной инфраструктуры города.

- Для обеспечения надежности инженерных сетей города в этом году предстоит, в первую очередь, провести реконструкцию тепломагистрали №3. Сегодня совместно с Минстроем республики нам необходимо определить источники финансирования. Мероприятие рассчитано на два года и в этом году необходимо провести все конкурсные процедуры и приступить к работам, – отметил Игорь Шутенков.Общий объем этих работ составит 844 млн рублей.– Необходимо провести реконструкцию тепломагистрали №6. Соглашение на выделение 122 млн рублей с Минстроем Бурятии уже подписано. Реконструкция улучшит качество предоставляемых услуг потребителям, подключенным к тепломагистрали – район ул. Мокрова, ул. Боевая, ул. Столбовая, – подчеркнул Игорь Шутенков.Также в этом году необходимо завершить ремонт сетей водоотведения микрорайонов Мясокомбинат и Мелькомбинат.– Наша работа не должна ограничиваться только ремонтом и восстановлением коммунальных объектов. Нам необходимы новые инженерные сети, которые обеспечат строительство жилья и социальных объектов, повысят инвестиционный потенциал города, – сказал мэр в своем выступлении.В этом году администрация города поставила серьезные задачи: завершить проектирование инженерных сетей центральной части города, совместно с Минстроем республики определить источники финансирования, провести конкурсные процедуры и приступить к строительству и реконструкции сетей центральной части Улан-Удэ. В рамках федерального проекта «Чистая вода» завершить строительство магистральных сетей водоснабжения в Юго-Западной части города. Закончить подготовительные процедуры строительства сетей водоснабжения в мкр. Верхняя Березовка для начала работ в 2022 году. Завершить проектирование сетей водоснабжения Левобережной части города и подать заявку для включения в проект «Чистая вода», предварительная сумма проекта 321 млн рублей.Работа по каждому из этих проектов идет совместно с профильными ведомствами и депутатами, отметили в пресс-службе мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ