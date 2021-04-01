ПФР произвел вторую массовую индексацию пенсий

В Бурятии апрельская индексация произведена более 33,4 тыс получателям госпенсий, включая социальные пенсии



В конце марта Пенсионный фонд России произвел вторую массовую индексацию пенсий. С 1 апреля увеличиваются социальные пенсии по старости, инвалидности, по потери кормильца, а также детям, оба родителей которых неизвестны, сообщили в республиканском отделении ПФР.



В частности, социальные пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны, с апреля 2021 года увеличиваются на 3,4 %.



Так, размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства 1 группы составит 16 694,52 руб. Проживающим в северных Баунтовском, Муйском, Северобайкальском районах размер социальной пенсии увеличивается до 18 085,73 руб.



Кроме того, после проведенной индексации социальные пенсии в сумме 13 912,30руб. (с учетом северного коэффициента – 15 071,66 руб.) устанавливаются следующим категориям пенсионеров:



- инвалидам 1 группы;

- инвалидам с детства 2 группы;

- круглым сиротам до 18 лет.



Фиксированный размер социальной пенсии - 6 956,12 руб. (с учетом северного коэффициента – 7 535,79 руб.) устанавливаются таким категориям получателей, как:



- детям до 18 лет, потерявшим одного из родителей;

- пенсионерам из числа малочисленных народов Севера, имеющим право на досрочную социальную пенсию в возрасте 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно). В Бурятии льгота распространяется на сойотов;

- получателям социальных пенсий, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для назначения страховой пенсии по старости. Таким гражданам социальные пенсии назначаются женщинам в 65 лет, мужчинам - в 70 лет.



Инвалидам третьей группы размер социальной пенсии по инвалидности составит 5 912,74 руб., проживающим в северных районах - 6 405,47 руб.



Если общее материальное обеспечение пенсионера ниже 10 372 руб. (прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Бурятия на 2021 год), органами соцзащиты ему выплачивается региональная социальная доплата. При этом необходимо помнить, что региональная социальная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам.



Одновременно с социальными пенсиями, индексация на 3,4 % относится к выплатам военнослужащим, получившим заболевания или травмы во время прохождения военной службы по призыву и членам их семей; участников Великой Отечественной войны; гражданам, пострадавших в радиационных или техногенных катастрофах и членам их семей; работникам летно-испытательного состава.



Кроме этого, на 3,4 % увеличивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 53 жителей республики, имеющих выдающиеся заслуги перед страной. Это лауреаты Госпремий СССР и Российской Федерации, Герои Соцтруда, а также выплаты 5 ядерщикам, проживающим в Бурятии.



Всего апрельская индексация произведена 33 407 получателям государственных пенсий, в том числе социальных пенсий.



Подробную информацию о размере пенсий, дате доставки можно получить по телефону бесплатной горячей линии ПФР 8-800-6000351 или 8 (3012) 29-14-14.



Фото: ОПФР

