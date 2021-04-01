В Бурятии за сутки выявлено 44 новых случая COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 096



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 096. Это на 44 случая больше, чем было в среду, 54% (19 142) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 787 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 44 новых случаев коронавируса: 34 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 993 человек.



В стационарах получает лечение 491 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 345. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходят 373 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 445 (+53) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 676 коек, занято – 491, свободно – 185 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 192 человек, с нарастающим итогом – 905 114 человек.



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