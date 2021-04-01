В Улан-Удэ Чехова превратили в Зверева

Шутка понравилась не всем горожанам
В Улан-Удэ на Арбате на памятник писателю Антону Павловичу Чехову неизвестные надели парик. Местные жители отметили, что писатель теперь стал похож на знаменитого шоумена и уроженца Бурятии Сергея Зверева. Фотография появилась накануне в местном паблике «Аноним 03».
«На Сережу Зверева похож», - комментируют фото в паблике.
« Только короны не хватает» - отмечают там же.
«Это он и есть, замёрз только ночью видимо» - иронизирует другой улан-удэнец.
Однако шутка понравилась не всем горожанам. Многие посчитали ее оскорбительной.
«Как могут издеваются над Чеховым, то маску одноразовую наденут и тут ещё парик напялили, блин... Сколько можно издеваться-то, народ!» – возмущается горожанин.
«Несмешно и неумно, зато не наказуемо», - пишут там же.
«Очередное хамство утырков, не более, себя как чмошники показывают и на других вешают», - высказался улан-удэнец.
фото: "Аноним 03"
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