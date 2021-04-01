В Улан-Удэ Чехова превратили в Зверева

Шутка понравилась не всем горожанам



В Улан-Удэ на Арбате на памятник писателю Антону Павловичу Чехову неизвестные надели парик. Местные жители отметили, что писатель теперь стал похож на знаменитого шоумена и уроженца Бурятии Сергея Зверева. Фотография появилась накануне в местном паблике «Аноним 03».«На Сережу Зверева похож», - комментируют фото в паблике.« Только короны не хватает» - отмечают там же.«Это он и есть, замёрз только ночью видимо» - иронизирует другой улан-удэнец.Однако шутка понравилась не всем горожанам. Многие посчитали ее оскорбительной.«Как могут издеваются над Чеховым, то маску одноразовую наденут и тут ещё парик напялили, блин... Сколько можно издеваться-то, народ!» – возмущается горожанин.«Несмешно и неумно, зато не наказуемо», - пишут там же.«Очередное хамство утырков, не более, себя как чмошники показывают и на других вешают», - высказался улан-удэнец.фото: "Аноним 03"