ВСТГУ и У-УАЗ организовали «умные каникулы» для школьников

Более двадцати старшеклассников получили квоту на поступление в университет



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления при поддержке Улан-Удэнского авиационного завода реализовал проект «Умные каникулы». С 23 по 27 марта для учеников 11-х классов из районов Бурятии и города Улан-Удэ прошла весенняя смена Лагеря профессий по направлению «Авиастроение».



Двадцать два лучших участника Лагеря профессий, набравшие максимальное количество баллов по карте достижений, получили



Для участия в проекте были выбраны 60 школьников 11-х классов из районов Бурятии и Улан-Удэ с высокими стартовыми позициями по профилирующим предметам.



«Важно уже со школьной скамьи выявлять перспективных, мотивированных учеников, нацеленных на получение инженерно-технической профессии, на работу в авиастроении, тех, кто показывает хорошие результаты по математике, физике, химии, – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Мы готовы «вести» ребят в профессию. «Умные каникулы» – современный и, надеюсь, эффективный шаг профориентационной работы».



Улан-Удэнский авиационный завод организовал для учащихся экскурсии по предприятию, специалисты предприятия подготовили деловую игру на командообразование, провели викторину на знание авиации. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами У-УАЗ обеспечил им прохождение тестов на COVID-19, снабдил масками и перчатками.



Результатом комплексной масштабной работы стало создание 11 проектов. В ходе их защиты была отмечена довольно высокая базовая подготовка школьников. Проектами-победителями признаны «Создание и производство рециркуляторов», «Аддитивные технологии», «Разработка робототехнического комплекса для обработки композиционных материалов», «Разработка главного редуктора вертолета». Лучшие в проектах школьники награждены ценными призами от Улан-Удэнского авиационного завода.



В рамках мероприятия была также презентована всероссийская



Фото: У-УАЗ



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления при поддержке Улан-Удэнского авиационного завода реализовал проект «Умные каникулы». С 23 по 27 марта для учеников 11-х классов из районов Бурятии и города Улан-Удэ прошла весенняя смена Лагеря профессий по направлению «Авиастроение».Двадцать два лучших участника Лагеря профессий, набравшие максимальное количество баллов по карте достижений, получили квоту на поступление во ВСГУТУ, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.Для участия в проекте были выбраны 60 школьников 11-х классов из районов Бурятии и Улан-Удэ с высокими стартовыми позициями по профилирующим предметам.«Важно уже со школьной скамьи выявлять перспективных, мотивированных учеников, нацеленных на получение инженерно-технической профессии, на работу в авиастроении, тех, кто показывает хорошие результаты по математике, физике, химии, – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Мы готовы «вести» ребят в профессию. «Умные каникулы» – современный и, надеюсь, эффективный шаг профориентационной работы».Улан-Удэнский авиационный завод организовал для учащихся экскурсии по предприятию, специалисты предприятия подготовили деловую игру на командообразование, провели викторину на знание авиации. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами У-УАЗ обеспечил им прохождение тестов на COVID-19, снабдил масками и перчатками.Результатом комплексной масштабной работы стало создание 11 проектов. В ходе их защиты была отмечена довольно высокая базовая подготовка школьников. Проектами-победителями признаны «Создание и производство рециркуляторов», «Аддитивные технологии», «Разработка робототехнического комплекса для обработки композиционных материалов», «Разработка главного редуктора вертолета». Лучшие в проектах школьники награждены ценными призами от Улан-Удэнского авиационного завода.В рамках мероприятия была также презентована всероссийская программа госкорпорации Ростех «Крылья Ростеха» , которая подразумевает отбор и целевое обучение специалистов, выплату повышенных стипендий. Проект обеспечивает молодым дарованиям работу в передовой компании, создающей высокотехнологичную продукцию мирового уровня.Фото: У-УАЗ